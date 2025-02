Farioli verrast met basisplek voor 16-jarige tegen Fortuna Sittard

De opstelling van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard is bekend. Het duel begint zondagmiddag om 14.30 uur in het Fortuna Sittard Stadion.

Trainer Francesco Farioli moet het stellen zonder Jorrel Hato, die afgelopen zondag in De Klassieker zijn vijfde gele kaart van het seizoen ontving en daardoor geschorst is. De absentie van Hato wordt opgevangen door de zestienjarige Jorthy Mokio. Op sociale media reageren Ajax-fans verheugd op het nieuws.

De piepjonge verdediger kreeg dit seizoen al invalbeurten in de Europa League tegen Qarabag (0-3 zege) en Galatasaray (2-1 zege), en in de Europa League-voorronde tegen Jagiellonia Bialystok (3-0 zege). In Sittard heeft hij voor het eerst een basisplek. In de Eredivisie maakte Mokio tot dusver nog geen minuten.

Op het middenveld krijgt Kian Fitz-Jim de voorkeur boven Davy Klaassen. Voorin ontbreekt Mika Godts nog vanwege een hamstringblessure. Farioli lost dat opnieuw op door Berghuis als linksbuiten te laten fungeren.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Mokio; Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Traoré, Brobbey en Berghuis..

Mogelijk debuut winteraanwinsten

Lucas Rosa en Oliver Edvardsen kunnen als invaller hun debuut maken in het Ajax-shirt. Rosa kwam op Deadline Day over van Real Valladolid en is gehaald als vervanger van Devyne Rensch, die in januari tekende bij AS Roma. Edvardsen moet in Amsterdam de concurrentiestrijd aangaan met Godts.

De Noor was voor de winterstop de grote uitblinker bij Go Ahead Eagles. Hij arriveerde twee dagen vóór De Klassieker al in Amsterdam, maar was niet speelgerechtigd voor het duel met Feyenoord. Youri Regeer, een andere winteraanwinst van Ajax, heeft een blessure opgelopen en staat daardoor maanden buitenspel.

Ajax kan koppositie claimen

Na het puntenverlies van PSV tegen Willem II (1-1) is het gat tussen PSV en Ajax nog maar drie punten. Bovendien hebben de Amsterdammers twee wedstrijden minder gespeeld. Als zondagmiddag wordt gewonnen van Fortuna, dan neemt Ajax de koppositie over. Weliswaar is het doelsaldo minder dan dat van PSV, maar bij het opstellen van de tussenstand wordt eerst gekeken naar het aantal verliespunten.