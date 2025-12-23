Theo Janssen vindt het niet netjes dat Fred Grim de taken van John Heitinga heeft overgenomen na het ontslag van laatstgenoemde. De interim-trainer van Ajax werd als assistent naar het eerste elftal gehaald om Heitinga te helpen. Volgens Janssen had Grim daardoor de eerste moeten zijn die ook vertrok.

Ajax besloot in oktober om Grim aan te stellen als assistent van Heitinga. De voormalig doelman moest de toenmalig trainer van de Amsterdammers bijstaan. Een maand later werd Heitinga echter op straat gezet, waarna Grim het stokje overnam als interim-trainer. Onder zijn leiding draait Ajax een stuk beter; in de laatste zes duels werd vijf keer gewonnen en een keer gelijkgespeeld.

Janssen is van mening dat Heitinga meer tijd had moeten krijgen van Ajax, zo geeft hij aan bij Rondo. “Is Fred Grim een betere trainer dan Heitinga? Ik denk het niet. Het is misschien rustiger”, begint de voormalig middenvelder. “Uiteindelijk hebben ze Fred Grim er toen naast gezet om Heitinga te helpen.” Dat Grim vervolgens als interim-trainer aan de slag ging, vindt Janssen niet netjes. Overigens gaf de oefenmeester na zijn aanstelling aan dat hij eerst toestemming aan Heitinga had gevraagd.

“Ik vind dat als jij erbij wordt gezet en op een gegeven moment wordt de trainer eruit gezet terwijl jij hem moet helpen, moet jij de eerste zijn die zegt: ik ben ook weg”, gaat Janssen verder. Ruud Gullit vraagt of Janssen het gevoel heeft dat Grim is gekomen met het idee om het over te nemen als Heitinga zou worden ontslagen. “Misschien wel, dat gevoel heb ik nu een beetje”, antwoordt het Vitesse-icoon. Janssen benadrukt dat Grim het momenteel prima doet en beter is dan Heitinga in zijn interviews. “Maar daar had hij Heitinga natuurlijk ook in kunnen helpen en kunnen coachen.”