Wesley Sneijder vertelt dat hij een 'officieel gesprek' heeft gehad bij Ajax

Wesley Sneijder heeft maandagavond bij Rondo verteld dat hij een 'goed gesprek' heeft gevoerd met Menno Geelen. Sneijder krijgt mogelijk in de nabije toekomst bij Ajax een functie, maar nu is er nog niks zeker.

Theo Janssen vraagt tafelgenoot Sneijder maandag of hij al meebeslist bij Ajax, dat momenteel op zoek is naar onder andere een nieuwe technisch directeur. "Op dit moment nog niet nee. Maar ik heb gesproken met Ajax." De voormalige middenvelder sprak onlangs met de algemeen directeur. “Ik heb een goed gesprek gehad met Menno (Geelen, red.). Dat was een heel fijn gesprek."

Artikel gaat verder onder video

Toch weet Sneijder dat hij nog even in de wachtkamer zit. "Eerst moet er een td komen, daar zijn ze heel druk mee.” Het gesprek met Geelen duurde ook niet al te lang, omdat Sneijder een vlucht moest halen. "Maar we hebben onder andere gesproken over de ideeën die we hadden over de club. Dingen die ik hier niet ga delen."

De recordinternational stelt bovendien dat het een officieel gesprek was. “Het beeld is heel duidelijk. Er moet zo snel mogelijk een nieuwe td komen, daarna gaan we kijken wat mijn positie is”, zegt Sneijder, die zelf ook niet de vacature van td zal gaan vullen. Jordi Cruijff lijkt daar de voornaamste kandidaat voor te zijn.