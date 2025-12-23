Willem Weijs was na afloop van Jong Ajax - RKC Waalwijk opgelucht dat de wedstrijd voorbij was, zo geeft hij aan bij ESPN. De trainer vond het moeilijk om zijn focus erbij te houden gezien de situatie rondom , wiens vriendin afgelopen week overleed.

Zondag kwam het nieuws naar buiten dat de 21-jarige vriendin van Verkuijl enkele dagen eerder was overleden, nadat ze was aangereden tijdens het hardlopen. Maandagavond stond Jong Ajax met een eerbetoon, een minuut stilte en rouwbanden stil bij het overlijden van Elisa. Daar was de negentienjarige voetballer zelf ook bij aanwezig: hij legde een Ajax-shirt met de naam van zijn vriendin op de middenstip. Weijs hoopte dat het duel verplaatst kon worden, maar de KNVB weigerde hieraan mee te werken.

Jong Ajax ging uiteindelijk met 0-2 onderuit in het emotionele duel. In gesprek met ESPN krijgt Weijs de vraag of hij opgelucht is dat het voorbij is. “Dat zijn de juiste woorden, denk ik.” De trainer beaamt dat dit een heel andere wedstrijd is dan alle andere. “Wat het heel anders maakt, is dat er heel veel emotie in de kleedkamer zit”, legt hij uit. “In de dagen voorafgaand aan de wedstrijd, tijdens de wedstrijd. Bij mezelf ook.”

Volgens Weijs heeft iedereen zijn best gedaan om zich te focussen, maar viel dit niet mee. “Je wordt steeds weer teruggezogen en komt niet dichterbij. Het is moeilijk te omschrijven”, gaat hij verder. “Ik heb dit gelukkig nooit eerder meegemaakt. Het is heel lastig. Je wilt heel graag en je probeert het rationeel te maken, maar dat lukt niet, omdat de emoties het winnen van het rationele.” Waar de wedstrijd nu voorbij is, zal het team nog lang met de tragedie leven, zo verwacht Weijs. “Het heeft nu heel veel impact. Er komt nog een periode aan die voor hem (Verkuijl, red.) en iedereen in en rond ons team heel zwaar zal zijn. Uiteraard is het nog veel zwaarder voor zijn privé-omgeving. Wij zullen er moeten zijn, voor elkaar, die mensen en zeker ook voor hem. Daar gaan we straks mee verder als we weer bij elkaar komen.”

‘Moeilijk dat we moesten spelen’

“Het was heel moeilijk dat we moesten spelen, maar het was ook wel heel mooi dat we wat voor Mark konden terugdoen”, zo geeft aanvoerder Nassef Chourak na de wedstrijd aan bij ESPN. “Dat was echt onze intentie.” De middenvelder omschrijft de dagen voor het duel met RKC als ‘heel moeilijk’. “Ik ben op bezoek geweest bij Mark. Ik wilde mijn steun laten zien. Het was hartverscheurend om de verhalen te horen en hoe ik mijn teamgenoot zag. Ik ken hem als een heel blije jongen. Als ik hem dan zo zie, doet dat pijn.”

De 21-jarige aanvoerder sprak de spelersgroep van Jong Ajax voor de wedstrijd toe. “Ik zei dat we dit voor Mark moesten doen, dat we het moesten omzetten in energie”, blikt hij terug. “Dat elk duel, elke bal die we inspeelden en elk schot allemaal voor Mark zou zijn. En dat we dat volop moesten doen. Dat deed Mark heel goed, zei hij.”