Maximilian Ibrahimovic heeft zich zaterdagmiddag laten gelden in een oefenduel van Jong Ajax. De Zweedse aanvaller was tweemaal trefzeker in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Eindhoven.

De wedstrijd tussen SC Cambuur en FC Eindhoven ging vrijdagavond niet door vanwege de vorst in het noorden van het land. Ook het duel tussen FC Emmen en Jong Ajax van zaterdag ging om dezelfde reden niet door. Het veld op De Toekomst was wel bespeelbaar, dus besloten Jong Ajax en FC Eindhoven elkaar daar te treffen in een oefenduel.

De ploeg van Willem Weijs kende zaterdag weinig problemen met de competitiegenoot en wist met 4-0 te winnen. De grote man aan Amsterdamse zijde was Ibrahimovic, die deze winter op huurbasis met koopoptie overkwam van AC Milan. De jonge Zweed scoorde tweemaal, wat zijn eerste treffers in het shirt van Ajax waren. De assist bij zijn tweede goal kwam op naam van Damián van der Vaart.

Naast Ibrahimovic wisten ook Mohamed Abdalla en Tijn Peters een doelpunt te maken. De bezoekers uit Eindhoven speelden in Amsterdam met de sterkst beschikbare opstelling, waardoor Jong Ajax met vertrouwen kan toewerken naar de wedstrijden tegen Willem II en De Graafschap komende week.