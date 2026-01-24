Ajax en zijn op hoofdlijnen akkoord over een nieuw contract tot medio 2030, zo meldt Voetbal International. Zijn vele basisplaatsen in de afgelopen periode hebben de achttienjarige middenvelder over de streep getrokken.

Steur beleeft momenteel zijn doorbraak bij Ajax. De middenvelder debuteerde vorig seizoen in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (4-0 winst) in het eerste elftal, maar kwam vervolgens niet meer in de plannen van toenmalig trainer Francesco Farioli voor. Dit seizoen maakte hij in De Klassieker tegen Feyenoord (2-0 winst) zijn basisdebuut, waarna hij door Fred Grim bijna iedere wedstrijd in de basis werd gezet. Alleen tegen Villarreal (1-2 winst) afgelopen week begon hij op de bank.

Ajax wil graag langer door met het toptalent en Steur wil zelf ook graag in Amsterdam blijven. De middenvelder had begin dit seizoen het idee dat hij te weinig speelde, maar het feit dat hij nu basisspeler is onder Grim heeft hem overtuigd om een nieuw contract te tekenen. De Amsterdammers zijn nu op hoofdlijnen akkoord met de jongeling over een deal tot medio 2030.

Op dit moment ligt de contractverlenging van Steur bij de juristen en zodra die alles op papier hebben gezet, blijft het talent officieel langer bij Ajax. De Amsterdammers hadden in de strijd om de handtekening van Steur ook concurrentie van Eintracht Frankfurt, maar de middenvelder wilde dus alleen in Amsterdam blijven. Voor Steur is het de tweede contractverlenging in een half jaar tijd, nadat hij afgelopen zomer verlengde tot medio 2028.