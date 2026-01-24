Live voetbal 5

Ajax en Steur op hoofdlijnen akkoord over contractverlenging

Sean Steur loopt de spelersbus uit
Foto: © Imago
24 januari 2026, 13:27

Ajax en Sean Steur zijn op hoofdlijnen akkoord over een nieuw contract tot medio 2030, zo meldt Voetbal International. Zijn vele basisplaatsen in de afgelopen periode hebben de achttienjarige middenvelder over de streep getrokken.

Steur beleeft momenteel zijn doorbraak bij Ajax. De middenvelder debuteerde vorig seizoen in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (4-0 winst) in het eerste elftal, maar kwam vervolgens niet meer in de plannen van toenmalig trainer Francesco Farioli voor. Dit seizoen maakte hij in De Klassieker tegen Feyenoord (2-0 winst) zijn basisdebuut, waarna hij door Fred Grim bijna iedere wedstrijd in de basis werd gezet. Alleen tegen Villarreal (1-2 winst) afgelopen week begon hij op de bank.

Ajax wil graag langer door met het toptalent en Steur wil zelf ook graag in Amsterdam blijven. De middenvelder had begin dit seizoen het idee dat hij te weinig speelde, maar het feit dat hij nu basisspeler is onder Grim heeft hem overtuigd om een nieuw contract te tekenen. De Amsterdammers zijn nu op hoofdlijnen akkoord met de jongeling over een deal tot medio 2030.

Op dit moment ligt de contractverlenging van Steur bij de juristen en zodra die alles op papier hebben gezet, blijft het talent officieel langer bij Ajax. De Amsterdammers hadden in de strijd om de handtekening van Steur ook concurrentie van Eintracht Frankfurt, maar de middenvelder wilde dus alleen in Amsterdam blijven. Voor Steur is het de tweede contractverlenging in een half jaar tijd, nadat hij afgelopen zomer verlengde tot medio 2028.

Sean Steur

Sean Steur
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
5
0
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

