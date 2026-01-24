Live voetbal

Ajax mikt op Carlos Vicente als opvolger van Moro

Carlos Vicente van Alavés met Ajax-logo en Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
24 januari 2026, 10:42

Ajax heeft zijn pijlen gericht op de komst van Carlos Vicente van Alavés, zo weet Voetbal International. De buitenspeler moet in Amsterdam de opvolger worden van de naar Osasuna vertrokken Raúl Moro.

Ajax nam deze week na een half jaar afscheid van Moro, die nooit wist te aarden in Amsterdam. De hoofdstedelingen willen nu met Vicente een Spaanse opvolger voor hem halen. De 26-jarige rechtsbuiten kan ook op rechtsback spelen, maar wordt door Ajax en Jordi Cruijff gezien als nieuwe vleugelspeler.

Ajax was in principe alleen van plan om spelers te huren deze winter, maar volgens VI behoort het kopen van Vicente ook tot de opties. Daarvoor zal het wel Birmingham City moeten aftroeven. De Engelsen waren namelijk al op hoofdlijnen akkoord met Alavés over de komst van Vicente.

Vicente speelde gedurende zijn loopbaan voor Real Zaragoza, Gimnástic, Deportivo Aragón, SD Ejea, Calahorra, Racing Ferrol en staat sinds 2024 onder contract bij Alavés. De aanvaller kwam dit seizoen in 24 duels in actie, waarin hij negen keer scoorde en drie assists gaf. Naast Vicente was ook Yáser Asprilla van Girona in beeld, maar hij gaat naar Galatasaray.

Carlos Vicente

Carlos Vicente
Alavés
Team: Alavés
Leeftijd: 26 jaar (23 apr. 1999)
Positie: AM, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Alavés
20
4
2024/2025
Alavés
37
5
2023/2024
Alavés
18
2
2023/2024
Racing Ferrol
21
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

