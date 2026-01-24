Ajax heeft zijn pijlen gericht op de komst van van Alavés, zo weet Voetbal International. De buitenspeler moet in Amsterdam de opvolger worden van de naar Osasuna vertrokken .

Ajax nam deze week na een half jaar afscheid van Moro, die nooit wist te aarden in Amsterdam. De hoofdstedelingen willen nu met Vicente een Spaanse opvolger voor hem halen. De 26-jarige rechtsbuiten kan ook op rechtsback spelen, maar wordt door Ajax en Jordi Cruijff gezien als nieuwe vleugelspeler.

Ajax was in principe alleen van plan om spelers te huren deze winter, maar volgens VI behoort het kopen van Vicente ook tot de opties. Daarvoor zal het wel Birmingham City moeten aftroeven. De Engelsen waren namelijk al op hoofdlijnen akkoord met Alavés over de komst van Vicente.

Vicente speelde gedurende zijn loopbaan voor Real Zaragoza, Gimnástic, Deportivo Aragón, SD Ejea, Calahorra, Racing Ferrol en staat sinds 2024 onder contract bij Alavés. De aanvaller kwam dit seizoen in 24 duels in actie, waarin hij negen keer scoorde en drie assists gaf. Naast Vicente was ook Yáser Asprilla van Girona in beeld, maar hij gaat naar Galatasaray.