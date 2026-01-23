Live voetbal

Weghorst maakt rentree bij Ajax tegen FC Volendam

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
23 januari 2026, 15:46

Wout Weghorst keert zaterdagmiddag zo goed als zeker terug in de wedstrijdselectie van Ajax, zo maakt Fred Grim bekend tegenover ESPN. De 33-jarige spits, die de afgelopen acht officiële duels moest toekijken wegens een enkelblessure, kan zelfs al minuten maken tijdens het onderonsje met FC Volendam.

Op 6 december liep Weghorst een blessure op tijdens het uitduel tegen Fortuna Sittard (1-3). De boomlange aanvaller moest de strijd na 28 minuten staken en werd vervangen door collega-spits Kasper Dolberg. Sindsdien ontbrak Weghorst in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers.

Tegenover ESPN geeft Grim een update over de stand van zaken: “Met Wout gaat het goed. Hij moet ritme op gaan doen bij Ajax 1. Hij is in staat om (dit weekend, red.) vijftien à twintig minuten te spelen”, laat de Ajax-trainer weten.

‘Afwachten’ met Berghuis

Ook Steven Berghuis ontbreekt al lange tijd bij Ajax. Wegens een liesblessure staat de routinier al sinds 4 oktober langs de kant. Volgens Grim gaat de aanvaller annex middenvelder ‘de goede kant op’ in zijn herstel. “Maar hij is nog niet zover als Wout”, verzekert hij.

Tomiyasu mogelijk bij de selectie

Het zou zomaar kunnen dat nieuwkomer Takehiro Tomiyasu zaterdagmiddag in de wedstrijdselectie zit tegen Volendam. “Hij gaat mooi vooruit, nog wel met wat ups and downs. Maar het ziet er vooralsnog goed uit. We gaan kijken of we hem morgen in de selectie op kunnen nemen. Dat is nog even afwachten, wat de medici vanmiddag te vertellen hebben”, aldus Grim.

