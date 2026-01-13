De kans is groot dat Wout Weghorst komende zomer vertrekt bij Ajax. Dat schrijft Ajax-watcher Lentin Goodijk in een uitgebreide analyse voor Voetbal International.
Goodijk schetst in zijn analyse het toekomstbeeld voor Jordi Cruijff, de nieuwe technisch directeur van Ajax. Hij is per 1 februari verantwoordelijk voor het technische beleid van de Amsterdamse club en zal een duidelijke koers moeten uitzetten richting het nieuwe seizoen.
Weghorst is een van de spelers waar Cruijff een knoop over zal moeten doorhakken. De spits beschikt namelijk over een aflopend contract in de Johan Cruijff ArenA. "Huurling Vitezslav Jaros zal terugkeren naar Liverpool, maar ook Wout Weghorst (33) en Remko Pasveer (42) zitten in het laatste half jaar van hun verbintenis. Op dit moment is de kans groot dat Weghorst een andere uitdaging aangaat", schrijft Goodijk.
Ook een vertrek van Pasveer?
"Pasveer noemde het onlangs ‘een reële kans’ dat zijn spelerscarrière na dit seizoen ten einde komt. Dat betekent dat Ajax richting de zomer ook weer de keepersmarkt op moet."
Bij Jong Ajax staat Joeri Heerkens onder de lat, maar hij maakt in de Keuken Kampioen Divisie nog te veel foutjes om in één keer door te stromen als eerste keeper van Ajax.
Ajax zou voor Weghorst een veel betere spits moeten halen ik blijft dan toch weer op Juan dos Santos hangen van san Paulo die kan voor in op alle positie voetballen hij is snel ook in de kleine ruimte kan zowel links als rechts schieten koppen een echte. Goede spits die maakt de doelpunten wel voor ajax
