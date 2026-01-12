Robert Maaskant vindt dat de persconferenties van Fred Grim bij Ajax weinig amusement bieden. Tijdens De Oranjewinter komt de voetbaltrainer, die te gast is bij de talkshow van SBS6, met een ludiek voorstel: “Laat hem geen persconferenties meer doen.”

Grim maakte maandag tegenover ESPN bekend dat hij het seizoen afmaakt als hoofdtrainer van Ajax. De zestigjarige oefenmeester werd na het ontslag van John Heitinga doorgeschoven als interim-trainer en heeft de Amsterdammers weer wat kleur op de wangen gegeven. Onder Grim werd er na 22 november niet meer verloren in de Eredivisie, waarin Ajax nu de derde plek bezet. De achterstand op Feyenoord is geslonken tot drie punten.

Opvallend is dat de nieuwe hoofdtrainer zich eenvoudig staande houdt tegenover de media, iets waar voorganger Heitinga meer moeite mee had. “Kunnen we alsjeblieft iets verzinnen waardoor Fred geen persconferenties meer hoeft te doen?”, oppert Maaskant bij De Oranjewinter. “De teksten na de wedstrijd zijn allemaal wat minder. Zet daar dan iemand anders neer, die wat vrolijker is”, grapt hij.

Toch is Maaskant blij voor zijn collega, aan wie hij ook een berichtje stuurde. “Ik vind het mooi dat hij de kans krijgt om het seizoen af te maken. En ik zei nog: fantastische teksten. Stiekem is hij een paar wedstrijdjes bondscoach geweest en nu doet hij het bij Ajax. Jordi Cruijff krijgt zo mooi de tijd om rustig op zoek te gaan naar een vervanger”, aldus de voormalig trainer van onder meer Helmond Sport en Go Ahead Eagles.