Marco van Basten vindt dat Telstar afgelopen zondag is ontsnapt aan een (tweede) rode kaart, zo laat de analist weten bij Rondo. Tijdens het praatprogramma van Ziggo Sport toont de oud-voetballer een smerige overtreding van op , die scheidsrechter Jeroen Manschot en de videoscheidsrechter (VAR) volledig leken te missen.

Na 22 minuten spelen lag Ajax-aanvaller Godts plots op de grond. Bij een aanval over de rechterkant probeerde de Belg te versnellen om vrij te komen in het strafschopgebied. In die sprint werd de Ajacied echter gehinderd door Noslin – en hoe. De vleugelverdediger van Telstar kwam lomp in en haalde Godts hardhandig onderuit.

Artikel gaat verder onder video

Van Basten kan zijn ogen niet geloven na het zien van de beelden. “Dit vind ik een rode kaart, want dit heeft niets met voetbal te maken.” Scheidsrechter Manschot stond met zijn rug naar de situatie, maar ook de VAR greep niet in. “De bal is nergens in de buurt. Dit heeft niks met voetbal te maken, maar er wordt door niemand over gesproken. Door niets of niemand! Een goede VAR zou hier ingrijpen.”

Noslin kwam uiteindelijk weg zonder waarschuwing of kaart. “Dit heeft absoluut niets met voetbal te maken”, vindt ook Khalid Boulahrouz. “Achterlijk!”, haalt Van Basten tot slot uit. Later in het duel moest Telstar alsnog met tien man verder, toen Cedric Hatenboer met rood van het veld werd gestuurd na een zware overtreding op Youri Regeer.