Live voetbal

Perez verbijsterd door niveau Fitz-Jim: ‘Ongelofelijk dat hij bij Ajax speelt’

Kenneth Perez
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
12 januari 2026, 09:47

Kian Fitz-Jim heeft absoluut niet het niveau dat Ajax moet nastreven, zo stellen Kenneth Perez en Kees Kwakman in Dit was het Weekend. De analisten zijn absoluut niet tevreden met het niveau dat de middenvelder liet zien.

Ajax leek zondagmiddag op weg naar een probleemloze zege op Telstar, toen het na 72 minuten 0-3 stond en de thuisploeg een man minder had. Toch wist de promovendus nog twee keer te scoren, waardoor het in de slotfase toch nog spannend werd in Velsen-Zuid. Kwakman stelt dat het inbrengen van Fitz-Jim een negatieve impact had op het spel van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Hij liet na één minuut zijn man lopen”, zo geeft de analist aan. Het is volgens Kwakman een terugkerend probleem van Fitz-Jim dat hij wordt overlopen. “Ajax gaf de wedstrijd helemaal uit handen, ook door de wissels. De wissels waren echt heel erg matig”, is hij duidelijk. “Mede daardoor kantelde de wedstrijd. Misschien dat Ajax moet doorselecteren.”

Daar is Perez het volledig mee eens en de Deen ziet geen toekomst voor Fitz-Jim in Amsterdam. “Het is toch ongelooflijk dat een speler van dat niveau bij Ajax voetbalt?”, vraagt hij zich af. “Daar moet Ajax toch afscheid van nemen?”, voegt Kwakman eraan toe. “Dan kun je doorselecteren.” Overigens was Fitz-Jim niet de enige invaller die het moest ontgelden; ook Jorthy Mokio werd aangepakt.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Sem Steijn en Robin van Persie

Pierre van Hooijdonk: ‘Afpakken aanvoerdersband heeft Steijn gebroken’

  • Gisteren, 23:03
  • Gisteren, 23:03
Robin van Persie en Dennis te Kloese De Kuip

Te Kloese kan niet blijven bij vertrek van Robin van Persie: 'Dat is ongeloofwaardig'

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
Mokio Fitz-Jim Ajax Berghuis

Kenneth Perez schrikt van Jorthy Mokio bij Ajax: 'Hij is zo onbetrouwbaar'

  • Gisteren, 21:08
  • Gisteren, 21:08
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Telstar - Ajax

Telstar
2 - 3
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kian Fitz-Jim

Kian Fitz-Jim
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (5 jul. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
9
0
2024/2025
Ajax
27
2
2023/2024
Ajax
2
0
2023/2024
Jong Ajax
15
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel