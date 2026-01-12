heeft absoluut niet het niveau dat Ajax moet nastreven, zo stellen Kenneth Perez en Kees Kwakman in Dit was het Weekend. De analisten zijn absoluut niet tevreden met het niveau dat de middenvelder liet zien.

Ajax leek zondagmiddag op weg naar een probleemloze zege op Telstar, toen het na 72 minuten 0-3 stond en de thuisploeg een man minder had. Toch wist de promovendus nog twee keer te scoren, waardoor het in de slotfase toch nog spannend werd in Velsen-Zuid. Kwakman stelt dat het inbrengen van Fitz-Jim een negatieve impact had op het spel van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Hij liet na één minuut zijn man lopen”, zo geeft de analist aan. Het is volgens Kwakman een terugkerend probleem van Fitz-Jim dat hij wordt overlopen. “Ajax gaf de wedstrijd helemaal uit handen, ook door de wissels. De wissels waren echt heel erg matig”, is hij duidelijk. “Mede daardoor kantelde de wedstrijd. Misschien dat Ajax moet doorselecteren.”

Daar is Perez het volledig mee eens en de Deen ziet geen toekomst voor Fitz-Jim in Amsterdam. “Het is toch ongelooflijk dat een speler van dat niveau bij Ajax voetbalt?”, vraagt hij zich af. “Daar moet Ajax toch afscheid van nemen?”, voegt Kwakman eraan toe. “Dan kun je doorselecteren.” Overigens was Fitz-Jim niet de enige invaller die het moest ontgelden; ook Jorthy Mokio werd aangepakt.