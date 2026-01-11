Uiterst vreemde wissel van Fred Grim tegen Telstar: 'Waarom geen vleugje Mourinho?'

Een uiterst opvallende wissel van Fred Grim in de slotfase van het duel Telstar - Ajax. raakte geblesseerd in de laatste tien minuten van de wedstrijd, waarna tien minuten op rechtsback moest spelen.

Ajax beleefde zondag een rollercoaster-wedstrijd in Velsen-Zuid. Na twee keer zeer efficiënt te hebben toegeslagen in de openingsfase en een kopdoelpunt van Youri Baas, kwam de ploeg van Grim toch nog in de problemen. Er leek geen vuiltje aan de lucht in minuut 75 met een tussenstand van 0-3 op het scorebord en een met tien man spelend Telstar als opponent. Toch kwam de ploeg van Anthony Correia nog heel dicht bij een punt. Baas schoot in minuut 78 een bal op ongelukkige wijze in eigen doel, waarna de thuisploeg er weer in begon te geloven.

Zes minuten later raakte Gaaei geblesseerd, doordat hij op pijnlijke wijze op zijn rug viel. Hij moest er geblesseerd vanaf. Een niet onbelangrijk detail: Telstar had net een hoekschop gekregen. Normaal zou je zeggen dat je niet wisselt voor een corner om de defensieve organisatie te behouden, maar Gaaei kon niet verder.

Het is vooral de keuze van Grim om Oliver Edvardsen op rechtsback te zetten die lastig te begrijpen is. De buitenspeler van origine werkt hard, dat klopt en kan in defensief opzicht nuttig werk leveren. En het is zo dat er geen andere backs meer op de bank zaten. Maar als je met man en macht een voorsprong wilt bewaren, is het dan slim om een niet-scorende Edvardsen op een voor hem bijzondere positie neer te zetten?

Uit de hoekschop werd direct gescoord: 2-3. Een speler als Josip Sutalo had niet alleen voor lengte gezorgd bij dit soort dode spelmomenten, maar zou ook een logischere keuze zijn geweest om de overwinning over de streep te trekken. Ook Aaron Bouwman was een optie geweest. Jorthy Mokio, die toen al was ingevallen, had ook naar linksback gekund, waarbij Lucas Rosa naar rechtsachter kon worden verplaatst. Uiteindelijk won Ajax met hangen en wurgen, maar met een andere keuze had Grim de 2-3 én extra stress kunnen voorkomen. Een vleugje José Mourinho is bij Ajax echt wel toegestaan, zeker in deze tijden.