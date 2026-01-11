Fred Grim zal zich zondagmiddag flink hebben geërgerd aan Jorthy Mokio, zo vermoedt Kenneth Perez. De analist van ESPN schrok van de invalbeurt van de zeventienjarige Belg tijdens de wedstrijd tegen Telstar, die met 2-3 werd verloren.
“Mokio is gewoon zo onbetrouwbaar. Daar word je als trainer helemaal gek van”, oordeelt Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend van ESPN. Volgens de Deen viel het jonge talent op een bijzonder matige manier in bij de Amsterdammers.
Kees Kwakman sluit zich volledig aan bij die kritiek en laat in zijn analyse voor ESPN meerdere schrijnende momenten zien. Mokio bracht tijdens zijn invalbeurt nauwelijks energie in zijn spel, liet spelers van Telstar uit zijn rug weglopen en was bij de beslissende 2-3 totaal niet bezig met het voorkomen van een tegendoelpunt.
“Hij is alleen maar bezig met Tejan en Bakker”, aldus Kwakman. Mokio volgde bij een hoekschop zijn man, maar zag de bal pas voor het eerst als die al in het net lag: "Dat was echt ongelooflijk.”
Overigens was Mokio niet de enige invaller die een zwakke indruk achterliet. Ook Kian Fitz-Jim kon niet overtuigen en moest het na afloop ontgelden vanwege zijn teleurstellende invalbeurt.
