Regeer wil niet vergeleken worden met voorganger bij Ajax

wil niet de nieuwe ' genoemd' worden, zo maakt hij duidelijk in een interview met Hans Kraay jr. De middenvelder van Ajax vult de nummer zes-rol vrij aardig in, maar vindt zichzelf een hele andere speler dan de Engelsman.

Regeer speelde tegen Telstar misschien niet zijn beste wedstrijd, maar is de laatste tijd wel steeds belangrijker aan het worden voor de Amsterdammers. Met zijn defensieve acties stopt hij vele aanvallen van de opponent, en dus is hij momenteel de nummer zes van de hoofdstedelingen.

Kraay junior denkt dat Regeer steeds meer de 'nieuwe Henderson' genoemd kan worden. De Engelsman zorgde met zijn leiderschap, passing en ervaring ervoor dat Ajax vorig seizoen een gooi naar de landstitel kon doen, maar vertrok afgelopen zomer naar Brentford. Toch moet Regeer vooral lachen als hij de vergelijking van Kraay junior hoort bij ESPN. "Nee, dat mag iedereen voor zichzelf invullen." De middenvelder fungeert goed in het huidige systeem en kijkt dan ook vooral naar de organisatie van zijn ploeg. "We hebben nu voor dit systeem gekozen, omdat het denk ik de beste organisatie is om tot hoge druk te komen."

"Ik probeer mijn rol volgens Youri Regeer in te vullen, en niet zoals Jordan Henderson. Met alle respect naar Jordan, wat een fantastische voetballer is." Kraay komt vervolgens tot de conclusie dat vooral positioneel de beide spelers nu heel erg op elkaar lijken, waar Regeer wel mee instemt. Dit seizoen laat de voormalige Twente-speler zien met blocks, tackles en wegwerkingen, evenals in de passing bij de elite van de Eredivisie te horen, waardoor de roep om een basis-controleur bij Ajax iets verstomd is. Regeer viel zondag geblesseerd uit na een charge van Cedric Hatenboer, maar geeft wel aan dat de schade meevalt.