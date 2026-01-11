Live voetbal 9

Zorgen voor Ajax: schade flink zichtbaar bij Regeer na rode kaart Telstar

Blessure voor Youri Regeer
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
11 januari 2026, 16:16

Youri Regeer is zondagmiddag met een blessure naar de kant gegaan tijdens het duel tussen Telstar en Ajax. De controleur van de Amsterdammers kon niet verder na een smerige overtreding van Telstar-debutant Cedric Hatenboer. De schade was dan ook flink zichtbaar op de televisiebeelden van ESPN.

Regeer stond zondag opnieuw aan de aftrap bij Ajax, waar hij de afgelopen weken prima fungeert als controlerende middenvelder. Ook op bezoek bij promovendus Telstar kende de 22-jarige Ajacied geen slechte middag, mede omdat zijn ploeg kort na rust op een 0-2-voorsprong kwam.

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd kreeg echter een vervelende wending voor Regeer, die na 53 minuten een harde schop op zijn kuit te verwerken kreeg van Hatenboer. De van Anderlecht gehuurde middenvelder ging stevig door op de ‘zes’ van Ajax, die daar zichtbaar veel last van had. Na het bekijken van de videobeelden stuurde scheidsrechter Jeroen Manschot Hatenboer dan ook terecht met een rode kaart van het veld.

Regeer krabbelde nog overeind en speelde ruim tien minuten verder, maar moest uiteindelijk alsnog de strijd staken. De middenvelder vroeg om een wissel bij trainer Fred Grim en strompelde het veld af. Op beelden is te zien dat de kuit van Regeer zichtbaar beschadigd is.

➡️ Meer nieuws over Ajax

Blessure Youri Regeer schade
© ESPN/realtimes
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV - Excelsior

Teruglezen: zo won PSV zaterdagavond met ruime cijfers van Excelsior

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
Wesley Sneijder

Marciano Vink denkt dat Wesley Sneijder zich te groot voelt voor ‘perfecte functie’ bij Ajax

  • Gisteren, 21:59
  • Gisteren, 21:59
Paul Wanner en Dennis Man vieren een treffer bij PSV - Excelsior

PSV wint ruim van Excelsior, maar verliest spits Pepi

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Telstar - Ajax

Telstar
2 - 3
Ajax
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Youri Regeer

Youri Regeer
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (18 aug. 2003)
Positie: M (C), V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
13
0
2024/2025
Jong Ajax
2
0
2024/2025
Twente
19
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel