is zondagmiddag met een blessure naar de kant gegaan tijdens het duel tussen Telstar en Ajax. De controleur van de Amsterdammers kon niet verder na een smerige overtreding van Telstar-debutant Cedric Hatenboer. De schade was dan ook flink zichtbaar op de televisiebeelden van ESPN.

Regeer stond zondag opnieuw aan de aftrap bij Ajax, waar hij de afgelopen weken prima fungeert als controlerende middenvelder. Ook op bezoek bij promovendus Telstar kende de 22-jarige Ajacied geen slechte middag, mede omdat zijn ploeg kort na rust op een 0-2-voorsprong kwam.

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd kreeg echter een vervelende wending voor Regeer, die na 53 minuten een harde schop op zijn kuit te verwerken kreeg van Hatenboer. De van Anderlecht gehuurde middenvelder ging stevig door op de ‘zes’ van Ajax, die daar zichtbaar veel last van had. Na het bekijken van de videobeelden stuurde scheidsrechter Jeroen Manschot Hatenboer dan ook terecht met een rode kaart van het veld.

Regeer krabbelde nog overeind en speelde ruim tien minuten verder, maar moest uiteindelijk alsnog de strijd staken. De middenvelder vroeg om een wissel bij trainer Fred Grim en strompelde het veld af. Op beelden is te zien dat de kuit van Regeer zichtbaar beschadigd is.