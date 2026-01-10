Hugo Borst zou Wesley Sneijder een uitstekende ‘transitiecoach’ vinden voor Ajax. Dit nadat onlangs bekend werd dat in een vergelijkbare rol aan de slag gaat PSV.

Cocu trad begin december bij PSV in dienst als Manager Topsport. De oud-speler en -coach van de Eindhovenaren wordt in die rol primair verantwoordelijk voor de doorstroom van de grootste talenten in de leeftijd van 17 tot 21 jaar naar de hoofdmacht van PSV. Algemeen directeur Marcel Brands van PSV zei tegen Voetbal International dat Cocu ‘een soort transitiecoach’ wordt.

“Is dat niks voor Sneijder?”, vraagt Borst zich af. “Iedereen komt maar met Wesley Sneijder aan bij Ajax. Dan zeggen ze: wat moet hij dan worden? Trainer? Nee. Assistent? Nee. Technisch directeur? Nee. Ik denk dan: als Sneijder nou met die geweldige talenten aan de slag gaat om ze beter te maken en ze dan overhevelt naar het eerste elftal...”

Collega-analist Marciano Vink denkt dat Sneijder zich te groot voelt voor een dergelijke functie. “Ik snap je gedachtegang, maar Wesley ziet zichzelf eerder in een nog belangrijkere functie. Dat denk ik. Als ik hem zo op tv zie.”

“Ik zou het wel fijn als zo’n jongen zich nuttig kan maken”, reageert Borst. Vink: “Ik denk dat iedereen dat fijn zou vinden. Alleen op een gegeven moment zijn de bepalende en beslissende functies wel op binnen Ajax.”