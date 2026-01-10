Live voetbal 5

Ajax heeft Max Ibrahimovic binnen volgens Fabrizio Romano

Maximilian Ibrahimovic bij Zweden
Foto: © Imago
10 januari 2026, 18:25   Bijgewerkt: 18:38

Ajax heeft zijn zinnen gezet op de komst van Maximilian (Max) Ibrahimovic, zo meldde De Telegraaf op basis van Italiaanse bronnen vrijdag al. Transferspecialist Fabrizio Romano meldt zaterdag dat de deal al rond is. De negentienjarige zoon van oud-Ajacied en voetballegende Zlatan Ibrahimovic moet op huurbasis – mét optie tot koop – overkomen van AC Milan. De Telegraaf meldt dat de koopoptie 3,5 miljoen euro bedraagt.

Er is een duidelijk plan opgesteld voor de talentvolle Zweedse linksbuiten. De Telegraaf weet dat het de bedoeling is dat Ibrahimovic junior mee gaat trainen met het eerste elftal van Ajax, om vervolgens zijn minuten te maken bij de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie. Bij AC Milan, waar hij nog vastligt tot medio 2027, traint hij drie keer per week mee met de hoofdmacht. Op dit moment maakt de Zweed zijn speelminuten bij Milan Futuro, de Jong-ploeg van de Italiaanse topclub.

Het management van Maximilian Ibrahimovic heeft ‘meerdere opties in Nederland’, maar de voorkeur lijkt uit te gaan naar Ajax. Het plan van de Amsterdammers zou goed aansluiten bij de ontwikkeling van de aanvaller. “Op dit moment wordt gekeken in welke vorm de samenwerking kan worden gegoten. Maar een huur met een optie tot koop is het meest waarschijnlijk”, weet De Telegraaf te melden.

De naam Ibrahimovic is allesbehalve onbekend in Amsterdam. Zlatan Ibrahimovic maakte op jonge leeftijd – tussen 2001 en 2004 – furore als speler van Ajax. De boomlange spits verwierf in de hoofdstad internationale bekendheid, waarna hij via Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy en opnieuw AC Milan een imposante voetballoopbaan opbouwde.

Ook voor Ibrahimovic junior wordt een veelbelovende toekomst voorspeld. De linksbuiten scoorde bij Milan Futuro vijf keer en gaf vijf assists in achttien wedstrijden.

Donnn
15 Reacties
1.202 Dagen lid
126 Likes
Donnn
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Samen met de jonge v.d.Vaart in een team. Gezellig!

Veluwe
55 Reacties
80 Dagen lid
59 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als hij echt goed was kwam hij niet, met optie tot koop, naar de Eredivisie. (Hij kan uiteraard wel één van de betere spelers worden in Nederland)

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.672 Reacties
1.202 Dagen lid
19.238 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@Veluwe zeiden ze over Sr ook destijds

Veluwe
55 Reacties
80 Dagen lid
59 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zlatan kwam toen van Malmö en dat was een lager niveau dan de Nederlandse competitie. Top Italië naar top Nederland is een stapje terug.

CG
2.968 Reacties
901 Dagen lid
13.562 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Zou zijn vader dan niet geadviseert hebben om wel/niet naar Ajax te gaan?

BartVanderVeen24
748 Reacties
1.201 Dagen lid
3.723 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Misschien gaat hij net als zijn vader ook een mooie slalom tegen NAC doen. Ik ben niet voor Ajax maar ik vind het nog steeds één van de mooiste doelpunten die in de Eredivisie ooit gemaakt zijn! Om in te lijsten!

dilima1966
3.016 Reacties
943 Dagen lid
16.077 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heel mooie komen weer zoveel namen weer voorbij voor ajax ik geloof er niets van dat hij Milaan in ruilen gaat voor ajax Maximilian Ibrahimovic het is weer een naam uit de grabbelton

AKers21
193 Reacties
1.202 Dagen lid
434 Likes
AKers21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ibra Sr. is meer gecharmeerd van Feyenoord doordat van Persie hem meer vertrouwen geeft dan het gedoe bij ajax. Alleen wil Feyenoord niet huren maar direct kopen (ca 6 miljoen) en Milan wil aan de touwtjes blijven trekken als 50% eigenaar. Dat is dus de eerlijke berichtgeving Dus 3.5 miljoen optie tot koop gaat Milan nooit accepteren of ze moeten minimaal 50+% eigenaar blijven

