Ajax heeft zijn zinnen gezet op de komst van Maximilian (Max) Ibrahimovic, zo meldde De Telegraaf op basis van Italiaanse bronnen vrijdag al. Transferspecialist Fabrizio Romano meldt zaterdag dat de deal al rond is. De negentienjarige zoon van oud-Ajacied en voetballegende Zlatan Ibrahimovic moet op huurbasis – mét optie tot koop – overkomen van AC Milan. De Telegraaf meldt dat de koopoptie 3,5 miljoen euro bedraagt.
Er is een duidelijk plan opgesteld voor de talentvolle Zweedse linksbuiten. De Telegraaf weet dat het de bedoeling is dat Ibrahimovic junior mee gaat trainen met het eerste elftal van Ajax, om vervolgens zijn minuten te maken bij de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie. Bij AC Milan, waar hij nog vastligt tot medio 2027, traint hij drie keer per week mee met de hoofdmacht. Op dit moment maakt de Zweed zijn speelminuten bij Milan Futuro, de Jong-ploeg van de Italiaanse topclub.
Het management van Maximilian Ibrahimovic heeft ‘meerdere opties in Nederland’, maar de voorkeur lijkt uit te gaan naar Ajax. Het plan van de Amsterdammers zou goed aansluiten bij de ontwikkeling van de aanvaller. “Op dit moment wordt gekeken in welke vorm de samenwerking kan worden gegoten. Maar een huur met een optie tot koop is het meest waarschijnlijk”, weet De Telegraaf te melden.
De naam Ibrahimovic is allesbehalve onbekend in Amsterdam. Zlatan Ibrahimovic maakte op jonge leeftijd – tussen 2001 en 2004 – furore als speler van Ajax. De boomlange spits verwierf in de hoofdstad internationale bekendheid, waarna hij via Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy en opnieuw AC Milan een imposante voetballoopbaan opbouwde.
Ook voor Ibrahimovic junior wordt een veelbelovende toekomst voorspeld. De linksbuiten scoorde bij Milan Futuro vijf keer en gaf vijf assists in achttien wedstrijden.
@Veluwe zeiden ze over Sr ook destijds
Misschien gaat hij net als zijn vader ook een mooie slalom tegen NAC doen. Ik ben niet voor Ajax maar ik vind het nog steeds één van de mooiste doelpunten die in de Eredivisie ooit gemaakt zijn! Om in te lijsten!
Ibra Sr. is meer gecharmeerd van Feyenoord doordat van Persie hem meer vertrouwen geeft dan het gedoe bij ajax. Alleen wil Feyenoord niet huren maar direct kopen (ca 6 miljoen) en Milan wil aan de touwtjes blijven trekken als 50% eigenaar. Dat is dus de eerlijke berichtgeving Dus 3.5 miljoen optie tot koop gaat Milan nooit accepteren of ze moeten minimaal 50+% eigenaar blijven
