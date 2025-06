Ibrahimovic haalt kiezelhard uit: ‘Nederlaag voor het voetbal’

heeft bijval gekregen van oud-teamgenoot Zlatan Ibrahimovic na de uitschakeling van Inter Miami op het wereldkampioenschap voor clubteams. Ibrahimovic is vernietigend tegenover de Amerikaanse club.

Inter Miami plaatste zich ten koste van Al-Ahly en FC Porto verrassend voor de achtste finales, maar daar kwam het toernooi voor de MLS-ploeg ook meteen ten einde. Paris Saint-Germain was al na één helft klaar met David Beckhams Miami. Doelpunten van João Neves (2x), Achraf Hakimi en Tomas Avilés (eigen doelpunt) zorgden voor de uitslag van 4-0.

“We moeten niet doen alsof dit zijn schuld was”, begint Ibrahimovic in gesprek met het Franse Foot Mercato. “'Messi heeft niet verloren, maar Inter Miami. Het voetbal. Heb je zijn team gezien? Messi speelt met standbeelden, dat zijn geen ploeggenoten.” Ibrahimovic vindt dat de Argentijnse superster geen eerlijke kans krijgt om zich te laten zien: “Als hij in een topteam zou spelen in Parijs, Manchester of waar dan ook, zou je de echte leeuw hebben gezien.”

“Messi speelt alleen nog omdat hij van het spelletje houdt, omdat hij iets kan wat 99 procent van de spelers niet kan”, verklaart Ibrahimovic. De 38-jarige buitenspeler wordt volgens de Zweed ‘omringd door spelers die met een zak cement op hun rug lijken te lopen’. “Ze snappen niet eens waar ze moeten lopen. Als hij met Ronaldo, Mbappé, Haaland en Zlatan speelt, kan je er iets van zeggen, maar nu niet. Dit was niet de Messi die ik ken, hij was geen schim van zichzelf in dit circus. Maar geef hem een echt team en hij zet het stadion op zijn kop. Want Messi is nog steeds Messi”, aldus Ibrahimovic.

