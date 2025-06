Er klinkt ineens een heel ander geluid over WK voor clubs

Chris Woerts is een groot fan van het WK voor clubs, zo vertelt hij in De Oranjezomer. De sportmarketeer vindt het ‘heel goed’ dat de FIFA clubs uit Nieuw-Zeeland en Azië de kans geeft te spelen tegen Europese grootmachten. Dat het toernooi tot overbelasting van spelers leidt, is volgens Woerts gelul.

Het WK voor clubs in de Verenigde Staten gaat in de nacht van zaterdag op zondag van start met een wedstrijd tussen Al Ahly en Inter Miami. Er is veel kritiek geweest op het nieuwe toernooi, onder meer van bondscoach Ronald Koeman, die het toernooi ‘absurd’ noemde. Toch zijn er ook enkele voorstanders van het toernooi, waaronder Woerts. “Het is echt een groot event”, begint de zakenman in De Oranjezomer, waarna hij direct het prijzengeld aanhaalt.

“Er is een miljard dollar te verdelen.” Een club als Paris Saint-Germain krijgt een startpremie van 38 miljoen dollar. “Als ze winnen, pakken ze 125 miljoen dollar.” Dat komt dus bovenop het prijzengeld dat de Parijzenaars overhielden aan de eindzege in de Champions League. “Als het een beetje meezit, pakt Paris Saint-Germain in één jaar 280 miljoen dollar aan prijzengeld.”

Woerts baalt van de negatieve pers voor het nieuwe FIFA-toernooi. “In Nederland staan de kranten er bol van: ‘Het is een gemankeerd toernooi, het is een schande van Infantino, van de FIFA dat het georganiseerd wordt.’ De FIFA wil gewoon het clubvoetbal wereldwijd groter maken en daar heb je gewoon clubs voor nodig.” Het is volgens de sportmarketeer dan ook ‘heel goed’ dat kleine clubs uit Nieuw-Zeeland en Azië mogen deelnemen aan het toernooi. “Zij krijgen nooit de kans om tegen die grote clubs te spelen. Dat is eigenlijk heel goed, maar dat mag je niet zeggen, want oh oh oh, dat is politiek niet correct. Ik vind het leuk.”

Overbelasting van spelers is 'gelul'

Presentator Johnny de Mol vraagt Woerts vervolgens hoe het zit met de overbelasting van spelers, een veel genoemd argument tegen het nieuwe toernooi. “Gelul”, is de zakenman stellig. “Een gemiddelde club heeft ongeveer veertig contractspelers. Die kunnen moeiteloos twee gelijkwaardige elftallen opstellen. Ik heb nog nooit een speler gehoord die zegt: ‘Doe mij maar minder salaris, kan ik wat minder spelen.’ Ze willen allemaal topsalarissen hebben en als ze meer moeten spelen zijn ze moe. Wat een gelul.”

