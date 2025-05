Miljoenenflop van Feyenoord kan plots transfereren naar grote clubs

lijkt bezig aan zijn laatste weken als speler van Feyenoord. De Algerijnse middenvelder, die sinds zijn komst in 2023 de verwachtingen niet kon waarmaken, heeft interesse gewekt van meerdere clubs uit Frankrijk en Spanje, waarbij nu ook de eerste namen zijn genoemd.

Zerrouki begon het seizoen als basisspeler, maar raakte in januari geblesseerd en kon na zijn terugkeer in april niet rekenen op veel speeltijd. Onder de nieuwe hoofdtrainer Robin van Persie speelde hij nog slechts één keer in de basis en werd toen zelfs in de rust gewisseld. Zowel de technische staf als de clubleiding heeft de hoop op een doorbraak in Rotterdam laten varen, waardoor een zomers vertrek onvermijdelijk is geworden.

Artikel gaat verder onder video

Volgens La Gazette du Fennec hebben verschillende Franse clubs, waaronder Olympique Lyon, RC Lens en RC Strasbourg, hun oog laten vallen op Zerrouki. Ook vanuit Spanje is er serieuze belangstelling: Villarreal CF en Sevilla FC worden genoemd als mogelijke bestemmingen. Eerder meldde Voetbal International al dat er concrete interesse was uit beide landen, maar de namen van de clubs waren toen nog niet bekend.

De 27-jarige middenvelder heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2027. Zijn Estimated Transfer Value bedraagt 6,8 miljoen euro. Twee jaar geleden betaalde Feyenoord naar verluidt minstens zeven miljoen euro voor hem. Zerrouki is gebrand op een transfer om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen en zijn plek in de Algerijnse nationale ploeg te behouden. Met het oog op de Afrika Cup van december 2025 en de WK-kwalificatie lijkt speeltijd belangrijker dan ooit — en die is in De Kuip momenteel niet gegarandeerd.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord titelkandidaat in 2025/26? 'We kunnen gat met PSV en Ajax dichten' 🔗

👉 Beste Eredivisie-speler voetbalt volgens Theo Janssen in Rotterdam 🔗

👉 Perisic bedankt Feyenoord na kampioenschap met PSV 🔗

👉 Te Kloese bevestigt formele toenadering: ‘Maar nog geen bod gedaan’ 🔗

👉 ‘Feyenoord wil landskampioen terughalen naar De Kuip, concurrentie van Lazio’ 🔗