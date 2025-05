Te Kloese bevestigt formele toenadering: ‘Maar nog geen bod gedaan’

Al-Nassr heeft formeel geïnformeerd bij Feyenoord naar de diensten van , zo bevestigt Dennis te Kloese in Goedemorgen Eredivisie. Toch heeft de Saudische club nog geen bod gedaan op de Slowaak. Mocht dat bod er wel komen, verwacht Te Kloese een ‘extreem’ bedrag.

Hancko is al sinds zijn komst naar De Kuip een van de uitblinkers bij Feyenoord. Hoewel er de afgelopen transferwindows veel belangstelling bestond voor de verdediger, wist geen van die clubs te voldoen aan de eisen van de Rotterdammers. De afgelopen weken wordt Hancko ineens in verband gebracht met het Saudische Al-Nassr, dat in principe voldoende kapitaalkracht heeft om hem los te weken bij Feyenoord. Volgens de linkspoot zelf is het zelfs de enige club die momenteel concreet voor hem is.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Te Kloese bevestigt ‘positieve gesprekken’ met Timber, Koeman heeft duidelijk advies

Zondagochtend wordt Te Kloese bij Goedemorgen Eredivisie geconfronteerd met de geruchten rond Hancko en Al-Nassr. “Dávid is een fantastisch uithangbord voor Feyenoord als aanvoerder en als mens helemaal. Ik denk dat ik er zelf geen oordeel over mag geven”, stelt de bestuurder. “Of hij Saudi-Arabië heel serieus moet nemen, durf ik nooit te zeggen. Ik denk dat hij vanuit ons alle respect verdient om zijn keuze kenbaar te maken. En het zijn natuurlijk wel life changing aanbiedingen, dus daar moeten we voor hem zorgvuldig mee omgaan.” En aan wat voor bedrag denkt Feyenoord alvorens het Hancko wil verkopen? “Bedragen noemen is heel moeilijk, maar het gaat natuurlijk om extreme bedragen.”

LEES OOK: Te Kloese onthult: hierdoor klikte het niet tussen Feyenoord en Priske

Nog geen bod voor Hancko ontvangen

Vervolgens vraagt Fresia Cousiño Arias of Al-Nassr al concreet is voor Hancko. “Ze hebben formeel geïnformeerd, ja”, bevestigt Te Kloese. “Maar nog geen bod gedaan?”, vraagt Bram van Polen direct. “Nee”, klinkt het vervolgens vanuit de Feyenoord-directeur. Cousiño Arias vraagt of Te Kloese kan uitleggen wat ‘extreem’ inhoudt, maar daar wil de bestuurder niet in mee. “Wat is extreem? Het is moeilijk om nu iets op tafel te gooien. Het gaat natuurlijk om hele grote bedragen en ik denk dat het voor hem ook gewoon een overweging is. Als club zullen we heel respectvol moeten omgaan met wat hij wil.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Te Kloese zegt keihard 'nee' tegen bod van 16 miljoen euro op gewilde Feyenoord-speler 🔗

👉 Vader Noa Lang reageert op mishandeling en wijst naar Feyenoord-fans 🔗

👉 Van Persie: 'Ik wil graag dat hij blijft, maar ik weet ook hoe het werkt' 🔗

👉 Van Hooijdonk bewierookt Feyenoorder: ‘Met hem had Ajax de schaal al in handen’ 🔗

👉 'Te Kloese slaat buitenlands avontuur af en blijft bij Feyenoord' 🔗