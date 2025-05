Te Kloese bevestigt ‘positieve gesprekken’ met Timber, Koeman heeft duidelijk advies

Feyenoord is inderdaad in gesprek met over het verlengen van zijn contract, zo bevestigt algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie. De middenvelder kampt momenteel met een blessure en zal pas een beslissing willen nemen over zijn toekomst als hij weer fit is.

Voor zijn blessure gold Timber als een van de belangrijkste spelers van Feyenoord dit seizoen. De aanvoerder van de Rotterdammers kampt met een knieblessure die hij opliep in de thuiswedstrijd tegen AC Milan in februari. Doordat Timber nog maar een contract voor een seizoen heeft, hoopt Feyenoord hem langer aan zich te binden, zo werd zaterdag duidelijk. Een dag later wordt Te Kloese daarom gevraagd naar de situatie rondom de middenvelder. “We zijn al heel lang met Quinten en zijn management in gesprek, maar hij heeft duidelijk aangegeven dat hij eerst op zijn herstel wil focussen”, legt de bestuurder van Feyenoord uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax slaat enorme slag: ‘Feyenoord, FC Utrecht, FC Twente en AZ zouden er een moord voor doen’

“De gesprekken zijn heel positief”, gaat Te Kloese verder. “Hij is een fantastische jongen voor ons natuurlijk en het is een heel belangrijk jaar wat hij tegemoet gaat.” Hans Kraay junior hoopt nog meer informatie uit de directeur te kunnen krijgen en vraagt hem of Timber ook een deadline heeft. “Hij is nu heel intensief bezig met zijn herstel, maar in de aankomende maand, maanden, zullen die gesprekken wel weer openen.” Als Kraay vervolgens stelt dat de blessure van Timber ‘in het voordeel’ van Feyenoord is omdat hij anders hoe dan ook was vertrokken, wil Te Kloese daar niet in mee. “Het is nooit in iemands voordeel als iemand geblesseerd raakt en we hadden hem ook heel goed kunnen gebruiken”, antwoordt hij stellig.

LEES OOK: 'Feyenoord moet vrezen nadat FC Barcelona gewenst target misloopt'

Vervolgens wordt ook Ronald Koeman voorgelegd wat hij het beste vindt voor de toekomst van Timber. De bondscoach liet de middenvelder van Feyenoord in maart 2024 debuteren in Oranje en deed in totaal vijf keer beroep op hem in interlands. “Ik denk dat Quinten een jongen is die toe is aan een volgende stap”, geeft de keuzeheer aan. “Maar een blessure is altijd op een slecht moment, dus ik weet niet hoe hij hiervan herstelt. En nog een jaar Feyenoord lijkt me ook geen probleem. Maar hij heeft echt wel aangetoond, ook bij het Nederlands elftal, dat hij klaar is voor een stap omhoog.”

Moet Timber vertrekken bij Feyenoord? Laden... 24.7% Ja, hij is klaar voor de volgende stap 75.3% Nee, nog een jaar in Rotterdam is beter voor hem 89 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Te Kloese zegt keihard 'nee' tegen bod van 16 miljoen euro op gewilde Feyenoord-speler 🔗

👉 Vader Noa Lang reageert op mishandeling en wijst naar Feyenoord-fans 🔗

👉 Van Persie: 'Ik wil graag dat hij blijft, maar ik weet ook hoe het werkt' 🔗

👉 Van Hooijdonk bewierookt Feyenoorder: ‘Met hem had Ajax de schaal al in handen’ 🔗

👉 'Te Kloese slaat buitenlands avontuur af en blijft bij Feyenoord' 🔗