'Feyenoord moet vrezen nadat FC Barcelona gewenst target misloopt'

Feyenoord kan deze zomer mogelijk een telefoontje verwachten van FC Barcelona voor . Het Spaanse SPORT weet te melden dat de Catalanen de rechtsback van Feyenoord op het welbekende lijstje hebben staan.

Read beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak in het shirt van Feyenoord. De achttienjarige vleugelverdediger pakte, mede door de blessures van Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop, zijn kans bij de Rotterdammers. Inmiddels is de jongeling niet meer weg te denken uit de basis van Feyenoord en maakte hij zelfs zijn opwachting in de Champions League.

De opmars van Read is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. FC Barcelona zoekt bijvoorbeeld voor komend seizoen naar een nieuwe rechtsback en had daarvoor Oranje-international Jeremie Frimpong op de korrel. De geboren Amsterdammer verkast echter zo goed als zeker naar het Liverpool van Arne Slot, waardoor FC Barcelona-directeur Deco moet doorschakelen.

FC Barcelona heeft meerdere kandidaten op het oog, waar de achttienjarige Read er dus een van is. Daarnaast worden Vanderson (AS Monaco), Dodó (Fiorentina) en Marc Pubill (Almería) genoemd. Een definitieve keuze hebben de Catalanen nog niet gemaakt, maar de club neemt de hoogte van de transfersom wel mee in de overwegingen.

