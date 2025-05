Spelersvakbond VVCS hekelt handelswijze KNVB inzake Read

Spelersvakbond VVCS is niet te spreken over de handelswijze van de KNVB inzake Feyenoord-verdediger . De rechtsback van de Rotterdammers kreeg in de topper tegen PSV (2-3) de rode kaart van scheidsrechter Danny Makkelie na een overtreding op Noa Lang. De tuchtcommissie besloot Read vrij te spreken, maar de aanklager betaald voetbal ging daarop in beroep.

Read beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij Feyenoord en is niet meer weg te denken uit de basiself. De achttienjarige vleugelverdediger was afgelopen zondag tegen PSV na tien minuten trefzeker met de 2-0, maar ontving in de slotfase, bij een 2-2 tussenstand, ook een rode kaart. Na een verkeerde terugspeelbal haalde Read Noa Lang onderuit. In de ogen van Makkelie was dit het ontnemen van een scoringskans, waarna de arbiter de rode kaart trok.

De aanklager betaald voetbal wilde Read aanvankelijk voor één duel schorsen, maar daar ging Feyenoord niet mee akkoord. Daardoor kwam de zaak voor bij de tuchtcommissie van de KNVB, die de verdediger besloot vrij te spreken. "De tuchtcommissie is op grond van de tv-beelden onvoldoende overtuigd dat sprake is geweest van een door Read gemaakte overtreding. Daarom komt de tuchtcommissie niet toe aan de beoordeling of er sprake is van het ontnemen van een duidelijke scoringskans", klonk het op de website van de KNVB.

Daarmee leek de kous af voor Feyenoord en Read, ware het niet dat de aanklager betaald voetbal het niet eens is met de beslissing van de tuchtcommissie. De aanklager heef dan ook beroep aangetekend tegen de uitspraak. "De aanklager stelt beroep in omdat hij van mening is dat de tuchtcommissie de beschuldigde, Givairo Read, ten onrechte heeft vrijgesproken van het tenlastegelegde feit", aldus de KNVB.

VVCS verbaasd over houding KNVB en aanklager

Spelersvakbond VVCS heeft via X de verbazing uitgesproken over de gang van zaken. "Feyenoord en Givairo Read kregen gelijk bij de tuchtcommissie. Hierop kwam de KNVB naar buiten met een bericht dat zij volledig achter Makkelie staat en vervolgens gaat de aanklager in beroep. Net als de speler neemt de VVCS met enige verbazing kennis van dit bericht. Het ging tenslotte om een schikkingsvoorstel van slechts 1 duel. Het is uiterst ongebruikelijk dat de aanklager in twee instanties werk maakt van zo’n ’kleine zaak’."

Read gewoon inzetbaar tegen RKC

Feyenoord-trainer Robin van Persie kan tegen RKC Waalwijk gewoon beschikken over Read. Het aangetekende beroep van de aanklager betaald voetbal kon niet voor de speelronde van woensdagavond worden behandeld door de commissie van beroep. De vrijspraak van Read blijft dan ook voorlopig staan.

