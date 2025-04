‘Hij wordt de opvolger van Paixão, die voor de hoofdprijs vertrekt’

Danny Koevermans weet het zeker: gaat komend seizoen vervangen bij Feyenoord op de linkerflank. De oud-spits verwacht dat de Braziliaan komende zomer voor ‘de hoofdprijs’ vertrekt uit De Kuip, waarna de uitblinkende Sauer terugkeert van zijn huurperiode bij NAC Breda en zijn positie zal overnemen.

Paixão is dit seizoen in uitstekende vorm bij Feyenoord. De Braziliaan laat de afgelopen maanden een heel hoog niveau zien, waardoor de teller in de Eredivisie alweer op veertien doelpunten en negen assists staat. “Daar zijn inmiddels nog maar twee woorden voor: niet normaal”, schrijft Koevermans in De Telegraaf. “Die heeft zich voor die Champions League-wedstrijden toen volgens mij voorgenomen: ik ga even laten zien dat ik ook Europees topniveau aankan. En dat heeft hij inmiddels op wekelijkse basis doorgezet in de Eredivisie. Hij is continu dreigend en gevaarlijk.”

LEES OOK: Feyenoord verschaft duidelijkheid aan Valente na komst Steijn

Artikel gaat verder onder video

Koevermans is niet de enige die ziet dat Paixão dit seizoen de volgende stap in zijn ontwikkeling heeft gezet. De buitenspeler staat namelijk in de belangstelling van Napoli en AC Milan, terwijl twee weken geleden ook AS Roma aan dat lijstje werd toegevoegd. Koevermans verwacht dan ook dat de Braziliaan na het huidige seizoen voor ‘de hoofdprijs’ vertrekt.

LEES OOK: Feyenoord meldt zich na landstitel Liverpool

Sauer gaat Paixão opvolgen

Mocht dat inderdaad gebeuren, hoeft Feyenoord zich niet al te veel zorgen te maken, zo denkt de oud-spits. Met Sauer, verhuurd aan NAC, hebben de Rotterdammers namelijk al een waardig opvolger in huis. “Wat een plaag voor verdedigers is hij, zeg”, looft Koevermans de negentienjarige Slowaak. “Hij is technisch heel handig, kan op snelheid zijn tegenstanders voorbij, maar in dat spierballenvoetbal van NAC pakt hij verdedigend ook zijn verantwoordelijkheid. Dat maakt hem een gegadigde voor de linkerkant van Feyenoord volgend seizoen.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Brian Priske wordt genoemd in Europese topcompetitie 🔗

👉 Ingewijden onthullen waarom Feyenoord Sem Steijn nú wil halen 🔗

👉 Van Persie-effect zichtbaar: marktwaardes Feyenoord in de lift 🔗

👉 Opvallend: sterspeler van Feyenoord biedt excuses aan richting fans 🔗

👉 Familie Huntelaar ‘ontplofte’ tijdens gesprek met Feyenoord 🔗