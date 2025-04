Familie Huntelaar ‘ontplofte’ tijdens gesprek met Feyenoord

Leo Beenhakker heeft als technisch directeur van Feyenoord een poging ondernomen om Klaas-Jan Huntelaar naar De Kuip te halen, zo vertelt Michel van Egmond. Volgens de auteur vond er een gesprek plaats tussen de clubleiding en de familie Huntelaar, dat niet al te soepel verliep.

“In zijn periode als technisch directeur deed Beenhakker een keer een poging om Klaas-Jan Huntelaar naar Feyenoord te halen”, blikt Van Egmond terug in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Toen mevrouw Huntelaar vroeg of Beenhakker koffie wilde, zei hij: ‘Ja, doe maar lekker een bakkie, wijffie.’ En bij het woord ‘wijffie’ werd de hele familie Huntelaar gek, haha. Maar zo praatte Leo gewoon, het was net een cabaretier.”

De vorige week overleden Beenhakker was tussen oktober 2009 en juni 2011 de technisch directeur van Feyenoord. Vermoedelijk vond het gesprek plaats richting de transferzomer van 2010, toen Huntelaar mocht vertrekken bij AC Milan. Zijn keuze viel uiteindelijk op Schalke 04. Overigens had Feyenoord ook in 2005 al interesse in Huntelaar, toen hij nog 22 jaar was en onder contract stond bij sc Heerenveen.

LEES OOK: Nieuwe beelden Huntelaar leggen bloot waarom hij gemist gaat worden door Ajax

Wim Kieft vertelt Beenhakker-anekdote uit Ajax-tijd

In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt ook een andere anekdote over Beenhakker verteld. Wim Kieft weet nog dat hij als zeventienjarige speler voor het eerst meeging op trainingskamp met Ajax, waar Beenhakker de trainer was. “We gingen naar Marbella. Ik ging op stap met Frank Arnesen, Søren Lerby, Dick Schoenaker en Martin Wiggemansen. Die Wiggemansen vond het leuk om over wat auto’s heen te lopen, maar dat vond de Spaanse politie wat minder leuk."

"We werden opgepakt en gefotografeerd. Omdat ik de jongste was, werd ik teruggestuurd naar het hotel om de trainer en het bestuur van Ajax in te lichten. Beenhakker zei: ‘Als het niet in de krant komt, volgen er geen sancties.’ Maar de volgende dag toen we in het vliegtuig naar Nederland zaten, stonden al onze foto’s in de krant", lacht de oud-spits.

