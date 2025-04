Ex-sterspeler van Ajax haast onherkenbaar geworden: 'Niet normaal!'

Mike Verweij was afgelopen weekend aanwezig bij twee Premier League-wedstrijden. De journalist van De Telegraaf bezocht Manchester City - Crystal Palace (5-2) en Liverpool – West Ham United (2-1). Hij genoot van de wedstrijden en moest twee keer knipperen toen hij een voormalig sterspeler van Ajax in actie zag.

“Ik was dit weekend in Manchester en Liverpool”, vertelt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Manchester City – Crystal Palace was echt een topwedstrijd. En Liverpool - West Ham was een dag later ook fantastisch, met een negatieve en positieve hoofdrol voor Virgil van Dijk." Miscommunicatie tussen Van Dijk en Andy Robertson leidde tot een eigen doelpunt van Robertson (1-1), maar kort daarna kopte Van Dijk het winnende doelpunt binnen.

Met de overwinning zette Arne Slot met Liverpool een nieuwe stap richting het kampioenschap. “Gigantisch belangrijk. Nu hebben ze nog twee overwinningen nodig om kampioen te worden. Dat gaat helemaal goedkomen.” Makkelijk was het niet voor Liverpool, gaf Slot na afloop toe. Zo hadden the Reds het moeilijk met de beweeglijke Mohammed Kudus. “Kudus liep alle kanten op. Hij was nagenoeg niet te controleren voor ons”, erkende Slot.

Mike Verweij onder de indruk

Ook Verweij raakte onder de indruk van de voormalig Ajax-aanvaller. “Die heeft wel in de sportschool gezeten! Echt niet normaal. Ik vond Kudus in het stadion echt geweldig, maar bij Viaplay kreeg hij heel veel kritiek te verduren. Simon Cziommer zei dat Kudus eigenlijk niet goed genoeg is voor de Premier League. Kudus heeft dit seizoen ook niet zulke goede statistieken, maar ik vond hem echt een heel goede indruk maken.” Collega Valentijn Driessen vult aan: “Als je die af en toe ziet voetballen bij West Ham, dan denk je inderdaad: die heeft een goede opleiding gehad.”

Kudus was dit seizoen in 26 wedstrijden goed voor 3 doelpunten en 2 assists. Zijn statistieken zijn aanmerkelijk minder dan vorig seizoen, toen de Ghanees in 33 wedstrijden 8 keer scoorde en 6 doelpunten voorbereidde.

