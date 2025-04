Van Dijk maakt ploeggenoot razend, scoort de winnende en geeft megahint over toekomst

Liverpool heeft zondagmiddag een spectaculaire overwinning geboekt op West Ham United. De ploeg van Arne Slot won met 2-1 en zette zo een nieuwe stap naar de landstitel. vertolkte een negatieve én positieve hoofdrol: hij maakte het winnende doelpunt in de 89ste minuut.

Liverpool kwam in de achttiende minuut op voorsprong via Luis Díaz. De 1-0 tussenstand bleef staan tot de 86ste minuut, toen Andy Robertson een eigen doelpunt maakte na een misverstand met Van Dijk. Na een fraaie lange bal van Lucas Paquetá verstuurde Aaron Wan-Bissaka een voorzet richting het strafschopgebied. Rond de vijfmeterlijn liepen Robertson en Van Dijk elkaar in de weg. Uiteindelijk werkte Robertson de bal binnen.

De reactie van de woedende Robertson was veelzeggend, zag Viaplay-commentator Guy Habets. “Robertson wordt helemaal gek! Die zegt: ‘Van Dijk, wat doe jij daar?’ Oh, wat knullig. Wat ongelooflijk onhandig.” Op tv-beelden was te zien dat Robertson richting Van Dijk schreeuwde, terwijl de verdediger de handen voor het hoofd sloeg. “Kijk, die reactie! ‘Wat doe jij daar?’”

Uitgerekend Van Dijk kopte enkele minuten later alsnog het winnende doelpunt voor Liverpool binnen. De routinier knikte raak na een hoekschop van Alexis Mac Allister. Bij het vieren van zijn doelpunt kuste Van Dijk het logo van Liverpool, waarmee hij een grote hint geeft dat zijn toekomst op Anfield ligt. In de blessuretijd mocht Liverpool nog opgelucht ademhalen, toen Niclas Füllkrug op de lat kopte.

