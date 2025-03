'Liverpool en Arne Slot zeer gecharmeerd van voormalig Eredivisie-spits, die 150 miljoen euro moet kosten'

Voor Liverpool nadert een zeer interessante transferzomer, waarin veel spelers kunnen vertrekken of naar de club kunnen komen. Zo is het mogelijk dat Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah én Virgil van Dijk allen Anfield achter zich laten. Arne Slot en Liverpool hebben echter wel veel vertrouwen, dat ze de 'beste spits van de wereld' aan de selectie kunnen toevoegen, volgens GiveMeSport.

Ondanks het feit dat de club uit Noordwest-Engeland onlangs uit de Champions League vloog en de League Cup-finale verloor, zal Slot straks terugkijken op een mooi seizoen, als hij met de Premier League-beker in zijn handen staat. De voorsprong op de voornaamste concurrent, Arsenal, is momenteel twaalf punten, met nog slechts negen wedstrijden te spelen. De kans dat Liverpool dat nog uit handen geeft, is zeer klein.

Dat betekent echter niet dat de club volledig in hosannastemming is. Komende zomer wordt namelijk enorm belangrijk voor Liverpool en Slot. Alexander-Arnold lijkt naar Real Madrid te vertrekken, terwijl Van Dijk en Salah nog steeds niet hebben bijgetekend. Mocht het drietal bij een andere club gaan spelen, dan is er opeens heel veel werk aan de winkel. Ook op de linksback- en spitspositie wil Liverpool zich versterken.

LEES OOK: Arne Slot opent gesprekken met Nederlander van 40 miljoen euro

Darwin Núñez heeft zich na zijn transfer van 85 miljoen euro (van Benfica) onvoldoende laten zien. Diogo Jota is meer van waarde als hij op het veld staat, maar hij kent veel blessureproblemen. En dus kijkt Liverpool naar 'de beste spits van de wereld', Alexander Isak.

Isak heeft zich inderdaad ontpopt tot een spits van wereldklasse, met zijn beweeglijkheid, neusje voor de goal en spelinzicht. Dit seizoen staat hij op negentien doelpunten en vijf assists in 25 Premier League-duels. Onlangs scoorde de Zweed nog tegen Liverpool in de League Cup-finale (1-2), een goal die uiteindelijk van grote waarde bleek te zijn. Newcastle zou de voormalige Willem II-spits niet van de hand willen doen, maar Slot en de technische directie van Liverpool lijken veel vertrouwen te hebben in een transfer. Isak moet 150 miljoen euro kosten, maar via specifieke constructies kan Liverpool dat bedrag mogelijk drukken. 'Op basis van privé-gesprekken is de aanvaller haalbaarder dan eerder gedacht', valt er te lezen bij GiveMeSport.

