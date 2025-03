'Virgil van Dijk ontvangt Europese aanbieding waarmee 100 miljoen euro gemoeid is'

kan komende zomer een enorm lucratieve overstap maken, nu Paris Saint-Germain zich bij de verdediger van Liverpool gemeld heeft. Anfield Watch deelt het nieuws over een aanbieding waar honderd miljoen euro mee gemoeid zou zijn.

De 33-jarige verdediger loopt komende zomer uit zijn contract en het is nog maar onzeker of Liverpool hem binnenboord kan of wil houden. Nu het einde van het seizoen nadert, zal Van Dijk ook moeten nadenken over een volgende club, mocht hij geen nieuwe verbintenis tekenen in Noordwest-Engeland. Clubs uit Saudi-Arabië zouden in de vorm van de Nederlander een nieuwe superster aan de eigen competitie willen toevoegen, maar volgens Sasha Tavolieri zou Van Dijk de voorkeur geven aan een overstap naar Amerika, waar ook Kevin De Bruyne mogelijk naartoe gaat.

Nu is er een nieuwe gegadigde in het spel. Waar Tavolieri al schreef over een 'stiekem gesprek' tussen Van Dijk en Nasser El Khelaïfi en Luis Campos (directeuren van Paris Saint-Germain) rondom het recente Champions League-treffen, zetten de Parijzenaars nu de volgende stap. Anfield Watch weet dat PSG in gesprek is met de zaakwaarnemer van Big Virge en de verdediger een lucratieve aanbieding heeft gedaan.

LEES OOK: Dumfries ontbreekt bij Oranje: Koeman heeft drie opties om hem te vervangen tegen Spanje

Zo wil de Franse club tachtig miljoen euro bruto betalen aan de Nederlander, gespreid over twee jaar. In het contract wordt tevens een optie voor nog een derde jaar opgenomen, terwijl het tekengeld maar liefst twintig miljoen euro bedraagt. Dat betekent dat PSG een aanbieding van in totaal honderd miljoen euro op tafel legt.

Volgens Anfield Watch is geld echter geen belangrijke factor voor de leider en aanvoerder van Liverpool. Vorig jaar leek Van Dijk nog een nieuw contract te gaan tekenen in Engeland, maar de directie heeft de laatste tijd geen goede beurt gemaakt bij de sleutelspelers. Door wat lakse optredens zouden de spelers zich niet voldoende gewild meer voelen bij Liverpool. Dat betekent echter niet dat er geen kans is dat Van Dijk nog bijtekent.

