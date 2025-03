'Virgil van Dijk wil met Kevin De Bruyne mee en kiest voor droomtransfer'

De geruchten over gaan momenteel alle kanten op. Het ene moment wordt de Nederlandse superster gelinkt aan Real Madrid, het andere moment is de Saudi-Arabië flink in de markt voor hem. Volgens transferjournalist Sasha Tavolieri wil Van Dijk echter naar Amerika vertrekken.

Het verhaal is bekend: het contract van de centrale verdediger loopt deze zomer af. Net als bij Trent Alexander-Arnold en Mohamed Salah hebben de onderhandelingen niet hun vruchten afgeworpen of is er vanuit de club onvoldoende gebleken dat Liverpool met deze spelers door wil. Nu de zomer nadert, zal het drietal toch ook meer gaan nadenken over een vertrek uit Liverpool. Van Dijk kan mogelijk naar meerdere clubs.

Volgens Tavolieri zou de 33-jarige verdediger een vertrek naar Saudi-Arabië (Al-Hilal) niet zien zitten. Daar lonkt natuurlijk het grote geld, maar Van Dijk heeft een ander plan. "Hij is fan van de Amerikaanse cultuur en zou dan ook zijn maatje Kevin De Bruyne achterna willen gaan. In Amerika kan hij een exotisch avontuur beleven waar hij altijd al van gedroomd heeft." KDB wordt op dit moment in verband gebracht met San Diego, waar Hirving Lozano speelt.

Ook in Europa kan Van Dijk echter nog in een interessant project duiken. "Hij had stiekem een gesprek met Nasser El Khelaïfi en Luis Campos (directeuren van Paris Saint-Germain), maar de onderhandelingen zijn nog niet gestart." De verdediger kan dus veel kanten op, maar lijkt wel oren te hebben naar een periode als speler in de Major League Soccer of een termijn in Parijs.

Waar moet Virgil van Dijk heen? Laden... 47.4% Hij moet bij Liverpool blijven (als dat kan) 17.8% Hij moet naar Real Madrid of PSG 25.8% Hij moet naar de MLS voor een exotisch avontuur 8.9% Het is tijd om te cashen in Saudi-Arabië 213 stemmen

