Koeman krijgt gigantische veeg uit de pan: ‘Dit is minachting, een regelrechte schande’

Bondscoach Ronald Koeman krijgt bij De Oosttribune op RTV Oost flinke kritiek van Anco Jansen en Tijmen van Wissing. Het tweetal vindt het onbegrijpelijk dat de keuzeheer van het Nederlands elftal FC Twente-middenvelder niet heeft opgenomen in de voorselectie. Jansen en Van Wissing stellen dan ook dat er sprake is van minachting.

Steijn maakte zondag alweer zijn twintigste doelpunt van het seizoen, waarmee hij zijn club de volle buit bezorgde tegen Almere City (1-0). Zijn ongekende productie ten spijt, is de 23-jarige middenvelder van FC Twente niet opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de Nations League-duels met Spanje in maart.

Artikel gaat verder onder video

Koeman liet weten dat er wel over na is gedacht om Steijn te selecteren en dat ze ook een aantal wedstrijden van de middenvelder hebben bekeken, maar dat er sprake is van veel concurrentie op de 10-positie. "Justin Kluivert, Xavi Simons en Teun Koopmeiners, dat zijn allemaal spelers die nog even een streepje voor hebben", sprak Koeman zondagavond bij Studio Voetbal.

Oud-FC Twente-trainer Jan van Staa vindt dat Koeman hem er gewoon bij moet nemen en dat Steijn dan nog niet eens direct speelminuten hoeft te krijgen. "Dan kom je op die trainingen, dan kom je met ander soort spelers in aanraking. Dan geef je zo’n boost aan zo’n jongen. Hij is niet voor niets topscorer van Nederland. Het zou toch geweldig zijn als hij er alleen al er bij zou zijn", aldus de analist.

LEES OOK: Felle discussie bij ESPN over Sem Steijn: 'Voor wie zou je hem erin zetten?'

Van Wissing geeft aan dat hij het volkomen eens is met zijn tafelgenoot. "Ik vind dat je zo’n jongen moet belonen", reageert de clubwatcher van RTV Oost. "Dit is fenomenaal wat hij presteert. Bij leven en welzijn heb ik dat nog nooit meegemaakt dat er een middenvelder twintig goals maakt, en we zitten begin maart. Ik ga dat denk ik ook nooit meer meemaken. Die jongen heeft een uitzonderlijke kwaliteit, al vind ik hem ook niet goed genoeg voor het Nederlands elftal.”

Anco Jansen onderbreekt Van Wissing vervolgens. “Hoe weet jij dat dan? Hoe weet jij dat Steijn niet goed genoeg is voor het Nederlands elftal? Dat weet Koeman ook niet. Dat denkt hij. Als je jongens die geen eendagsvlieg zijn, vorig jaar zeventien goals, dit seizoen twintig goals, niet uitnodigt...”

© Imago

Van Wissing vindt Koeman lui

Van Wissing geeft vervolgens aan dat hij nog tot het punt van zijn betoog wilde komen en hervat zijn verhaal. "Ik vind Koeman een beetje lui. Gisteren zit hij daar (bij Studio Voetbal, red.). Hij was lekker in Brazilië geweest, daar was hij nog nooit geweest. Dan gaat hij daar even zitten: ach ja, ik was even op bezoek bij Memphis. Hij wist helemaal niet wie de rechtsback van Go Ahead Eagles was. Nu hoeft hij niet te weten of Mats Deijl in aanmerking komt voor het Nederlands elftal, maar hij kent het niet. Dat vind ik heel raar voor een keuzeheer van het Nederlandse voetbal. Je moet het gewoon van alles weten.”

LEES OOK: Been spoort Te Kloese aan: 'Feyenoord moet 11 miljoen euro gelijk overmaken'

Jansen haakt vervolgens in op zijn tafelgenoot. “Dat is gewoon verschrikkelijk slecht, gewoon minachting is dat. Als jij als bondscoach van Nederland niet weet wie de rechtsback van Go Ahead Eagles is, dat is een regelrechte schande", aldus de oud-voetballer van onder meer FC Emmen. "Ik ben blij dat jij mij aanvult”, reageert Van Wissing op Jansen. "Als die jongen (Deijl, red.) wel achttien, negentien jaar is, dan moet hij wel weten wie het is. Deijl komt zeker niet in aanmerking voor het Nederlands elftal, maar je moet liefhebber zijn."

© Imago

Koeman verder bekritiseerd

“Sem Steijn die moet je kietelen", gaat Van Wissing verder over de FC Twente-middenvelder. "Steijn is met alles en nog wat bezig om zich beter te maken. Koopmeiners zit al weken op de bank bij Juventus. Die jongen kun je beter even een periode in bescherming nemen en dan kun je zo’n Steijn een keer uitnodigen. Of in ieder geval in de voorselectie. Je moet die jongen kietelen. Wat moet die jongen nu nog meer doen dan twintig goals maken? Dit is fenomenaal wat die jongen presteert. Ik vind het echt, wat Anco goed zegt, minachting van de Nederlandse subtop.”

Jansen stelt dat het in het geval van Steijn niet beter kan dan wat hij nu presteert bij FC Twente. Verder heeft hij het gevoel dat Koeman eigenlijk de indruk wekte dat Steijn een transfer moet maken en het daar maar moet laten zien. "'We hebben het er wel gehad'", citeert Van Wissing Koeman. "En dan zegt ie: ach Erwin, ga jij maar even een keertje kijken bij FC Twente en ik zet ook nog even een keer een samenvattinkje op. Dan zie je inderdaad de beperking van Steijn. Nu zal Ronald Koeman er zeker niet wakker van liggen wat Tijmen van Wissing van hem vindt, maar ik vind dat je dit echt serieuzer moet nemen. Dit is namelijk een uitzonderlijk talent”, besluit Van Wissing.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ambitieuze Premier League-club wil Steijn naar Engeland halen’

FC Twente-ster Sem Steijn kan rekenen op belangstelling vanuit de Premier League.