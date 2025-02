Been spoort Te Kloese aan: 'Feyenoord moet 11 miljoen euro gelijk overmaken'

FC Twente-middenvelder zou een uitstekende aanwinst zijn voor Feyenoord. Dat vertellen Hans Kraay junior, Mario Been en Kees Kwakman in het ESPN-programma Voetbalpraat. Been zou zelfs bereid zijn om flink de portemonnee te trekken voor de topscorer van de Eredivisie.

Bij het bespreken van de Europese prestaties van de Nederlandse clubs komt ook FC Twente, dat het onderspit moest delven tegen het Noorse FK Bodø/Glimt, ter sprake. Het valt de tafelgasten op dat Steijn, die in de Eredivisie al goed is voor liefst achttien treffers, in Europa niet makkelijk tot scoren komt. In negen Europese wedstrijden kwam de 23-jarige Hagenees slechts tot twee treffers.

Desondanks zou Kraay junior het wel zien zitten dat Steijn de overstap naar Rotterdam gaat maken. "Als ik de nieuwe Feyenoord-trainer was, dan zou ik via Dennis te Kloese eens een belletje naar Arnold Bruggink en Jan Streuer doen", stelt de 65-jarige analist in het praatprogramma. "Gewoon vragen wat die Steijn moest kosten."

Presentator Wouter Bouwman noemt dat Feyenoord elf miljoen euro heeft verdiend met het doorstoten naar de achtste finales van de Champions League. Als het aan Been ligt dan maken de Rotterdammers dat bedrag 'gelijk' over naar FC Twente. "Ik denk dat dat bedrag ongeveer genoeg is om de schade te dekken. Middenvelders scoren niet veel bij Feyenoord. Stengs kan op die positie spelen, maar die is altijd geblesseerd."

Feyenoord kan type Steijn wel gebruiken

Kwakman is het eens met Kraay junior en Been, en telt dat Steijn het juiste type speler voor Feyenoord is. "Een goede nummer tien die een goal kan maken, kan Feyenoord wel gebruiken. Til was de laatste", erkent hij. "Dit is echt een topper, die zou ik wel echt bij Feyenoord willen zien", voegt Kraay junior daar tot besluit aan toe.

