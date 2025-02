Van Persie krijgt er keihard van langs: 'Respectloos en ondankbaar'

Hoewel de kogel nog niet door de kerk is, lijkt Robin van Persie lijkt sc Heerenveen midden in het seizoen te verruilen voor Feyenoord. Deze overstap wordt de 41-jarige oefenmeester vanuit Fries oogpunt niet in dank afgenomen. Van Persie krijgt het verwijt 'respectloos' en 'ondankbaar' te zijn.

Van Persie werd afgelopen zomer aangesteld als trainer van sc Heerenveen. Daarmee kwam de jonge oefenmeester voor het eerst op eigen benen te staan. De voormalige topspits was in de zomer ook in beeld bij Feyenoord als de opvolger van Arne Slot, maar de Rotterdammers kozen voor Brian Priske. De Deen heeft inmiddels het veld moeten ruimen bij de Stadionclub en Feyenoord is uitgekomen bij Van Persie als zijn opvolger.

Dat Van Persie terugkeert naar Feyenoord valt niet in goede aarde bij supporters van sc Heerenveen. "Het is respectloos", is het harde oordeel van Jildou Visser, voorzitter van supportersvereniging FeanFan, in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Wij voetballen nog overal om en midden in het seizoen trekt hij hier de deur achter zicht dicht. Heerenveen heeft hem de kans te geven om ervaring op te doen. En dan dit. Ik vind het ondankbaar."

Bij de achterban klinkt het dat Van Persie er gewoon tussenuit knijpt en de boel in de steek laat. De voormalig international zou de Friezen, die onder meer Robin Veldman en Ole Tobiasen op het oog hebben voor de opvolging, stuurloos achterlaten. Hoewel sc Heerenveen terug te vinden is op een negende plaats, bedraagt het verschil met nummer 15 Heracles slechts vier punten. Het verschil met Sparta Rotterdam, dat zestiende staat, is zeven punten.

"Het seizoen ging met ups en downs", beseft Visser. "Dat is prima, want bij Heerenveen krijg je de tijd om te leren. Ik denk dat hij die bij Feyenoord niet krijgt." Van Persie ging met Heerenveen onder meer met 9-1 onderuit op bezoek bij AZ, maar wist dit seizoen in eigen huis het toen nog ongenaakbare PSV met 1-0 te verslaan in de Eredivisie.

Van der Velde heeft begrip voor Van Persie

Riemer van der Velde, clubicoon van sc Heerenveen, heeft wel begrip voor de keuze van Van Persie. "Je bespreekt alles met elkaar op een nette manier. Klopt je oude liefde op de deur en Heerenveen treft met Feyenoord een financiële regeling, dan begrijp ik de keuzes van iedereen. Heerenveen had ook kunnen zeggen: je maakt het seizoen af, basta! Maar dat is niet gebeurd", aldus de 84-jarige erevoorzitter van de Friezen.

