Kieft breekt lans voor Van Persie bij Feyenoord, maar plaatst ook kanttekening

Wim Kieft geeft aan 'best enhousiast' te worden van het feit dat Robin van Persie de nieuwe trainer van Feyenoord wordt. De columnist roemt daarbij de 'interessante en aanvallende voetbalvisie' van de 41-jarige oefenmeester, maar plaatst wel een kanttekening.

Brian Priske werd begin vorige week voorafgaand aan het tweeluik met AC Milan ontslagen als trainer van Feyenoord. Pascal Bosschaart nam het stokje op interim-basis over van de Deen, maar de 44-jarige Rotterdammer beschikt niet over de juiste papieren. Vandaar dat de clubleiding is gaan zoeken naar een trainer die het definitief kan overnemen van Priske. Het is de bedoeling dat Van Persie na het duel van Feyenoord met Almere City aan de slag gaat in De Kuip.

"Van de aanstelling van Van Persie door Feyenoord valt best enthousiast te worden", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. "Zelfs in een half jaartje Heerenveen heb je gezien dat hij over een eigen, interessante, aanvallende voetbalvisie beschikt. Iets wat hij met betere spelers bij Feyenoord gemakkelijker in praktijk moet kunnen brengen dan bij Heerenveen. Of het allemaal goed uitpakt voor alle partijen zal achteraf pas blijken. Het valt moeilijk te voorspellen."

Daarbij wijst Kieft naar onder meer Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooij bij PSV. "Zie hoe het Van Bommel en Van Nistelrooy is vergaan bij PSV. Aan de andere kant is de aanstelling door Feyenoord van de ervaren Brian Priske evenmin een garantie voor succes gebleken. En wie kon voor de komst van Arne Slot voorspellen dat hij het zo goed zou doen bij Feyenoord? Toch blijft het leuk dat zo’n grote voetballer de kans krijgt om zich als trainer te bewijzen bij zo’n grote club."

Van Persie zal meer krediet hebben bij Feyenoord

Priske moest al snel het veld ruimen bij Feyenoord, maar Kieft verwacht dat het met Van Persie mogelijk anders gaat lopen. "Weliswaar zal Van Persie meer krediet hebben dan ieder ander bij Feyenoord; hij zal wel moeten presteren. Anders heb je je krediet zo verspeeld. Zelfs Van Persie. Komt bij dat Pascal Bosschaart het als hoofdtrainer goed doet in deze interim-periode in De Kuip."

Bosschaart had dispensatie moeten krijgen

Kieft had dan ook graag gezien dat Bosschaart het seizoen had afgemaakt als interim-trainer. "Mooiste zou daarom zijn geweest als hij dispensatie voor die laatste drie maanden van het seizoen zou hebben gekregen van de KNVB. Dan had Van Persie met een schone lei kunnen beginnen en was Heerenveen niet gedupeerd met het tussentijdse vertrek na acht maanden van hun hoofdtrainer Van Persie", besluit Kieft.

