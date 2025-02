Van der Gijp voorziet uittocht bij Feyenoord: 'Van Persie stapt niet op het beste moment in'

René van der Gijp verwacht dat Feyenoord komende zomer meerdere belangrijke spelers gaat kwijtraken. Robin van Persie, die een dezer dagen naar verwachting wordt gepresenteerd als opvolger van de vorige week ontslagen Brian Priske, stapt volgens het vaste gezicht van Vandaag Inside dan ook niet bepaald 'op het allerbeste moment' in bij de Stadionclub.

Derksen twijfelt tóch aan Van Persie: 'Als ik zijn zaakwaarnemer was geweest...'

Johan Derksen sprak zich eerder deze week begripvol uit over de keuze van Feyenoord voor Van Persie. De Snor spreekt vrijdagavond echter wel zijn twijfels uit: "Van Persie stapt niet op het beste moment in. Ik begrijp het van de Feyenoord-kant wel, je hebt natuurlijk een heel breed publiek, dat nu gepleased is. Maar ik weet niet of hij de juiste ervaring al heeft. Want hij is wel érg kort bij Heerenveen geweest om het vak onder de knie te krijgen. Het blijft een ervaringsvak. Als ik Van Persie's zaakwaarnemer geweest was, had ik gezegd dat hij zijn contract moest afmaken. Nog een jaartje erbij, en dan kijken of je een stapje kan maken. Maar ja, dit is emotie, hè? Ze zijn bang dat als ze nu niet op de trein stappen, dan komt hij niet meer langs", denkt Derksen.

Van der Gijp beaamt: "Je stapt niet op het beste moment in." Dat heeft volgens de oud-voetballer vooral te maken met de samenstelling van de selectie, nu én na de zomerse transferperiode. Van der Gijp somt op: "Kijk: Dávid Hancko wil graag weg, Quinten Timber wil graag weg. Calvin Stengs en Gernot Trauner, daar heb je niks meer aan. En als Igor Paixão bij wijze van spreken nog één keer een goede eerste helft speelt, dan wil hij óók weg."

'Wat Feyenoord doet is eigenlijk heel asociaal tegenover sc Heerenveen'

Derksen grijpt nog even terug op de keuze voor Van Persie. "Je moet je ook realiseren dat Dennis te Kloese hem genomen heeft om het publiek koest te houden", legt de oud-hoofdredacteur van Voetbal International uit. "Want: waren ze met Mark van Bommel gekomen, of iemand anders, dan was er altijd protest geweest. Maar nu is iedereen met stomheid geslagen. Terwijl het eigenlijk heel asociaal is ten opzichte van sc Heerenveen. Gewoon onrust veroorzaken bij een collega-club", aldus Derksen. Of dat laatste daadwerkelijk het geval is, is overigens nog maar de vraag. De Leeuwarder Courant schrijft vrijdag dat het aanstaande vertrek van Van Persie juist voor 'opluchting' zorgt binnen de Friese club.

