Van der Gijp verbijsterd na Ajax - Union: 'Gossiemijne zeg...'

René van der Gijp vindt dat Ajax donderdagavond nóg een strafschop tegen had moeten krijgen tegen Union Sint-Gillis. Doelman beukte in de allerlaatste minuut van de extra tijd van de verlenging vol in het gezicht van tegenstander , die daarbij zelfs zijn neus brak, maar de arbitrage greep desondanks niet in, tot onbegrip van Van der Gijp.

Ajax verdedigde in de Johan Cruijff ArenA een - op voorhand - veilig lijkende 0-2 voorsprong, vorige week verkregen in de heenwedstrijd in Brussel. Die was binnen een half uur echter al verdampt. Eerst kopte verdediger Kevin Mac Allister uit een vrije trap de 0-1 binnen, even later voorkwam Davy Klaassen met de hand de tweede Belgische treffer. Het kwam de routinier op rood te staan en Union op een strafschop, die werd benut door Promise David. Verder liet Ajax het echter niet komen, waardoor er na 90 minuten verlenging aan te pas moest komen. Daarin maakte invaller Kenneth Taylor, óók uit een strafschop, de beslissende 1-2 in Amsterdams voordeel.

Union claimde in de bijgetelde tijd van de tweede verlenging, die door een krampbehandeling voor Jorrel Hato maar liefst zeven minuten uitliep, tevergeefs een strafschop na het pijnlijke moment tussen Pasveer en Rodríguez. Hélène Hendriks vervangt Wilfred Genee vrijdagavond als presentator van Vandaag Inside en vraagt zich vertwijfeld af of 'de VAR al in de kroeg zat', waarop Van der Gijp inhaakt. "Gossiemijne zeg hé, kom op! Hij zit ernaast! Die jongen kopt en hij slaat hem op zijn gezicht", zegt de oud-international verbaasd. "Dit is gewoon een strafschop. Hij zit ernaast, en niet zo'n beetje ook!", aldus Van der Gijp.

Johan Derksen ziet de laatste tijd een duidelijk patroon ontstaan bij Ajax. "Het zit hen wel erg mee hè", zegt De Snor. "Ze doen net alsof het allemaal fantastische resultaten zijn, maar ik kan me alleen maar gewonnen wedstrijden met geluk en met hulp van de scheidsrechter herinneren, de laatste tijd." Hendriks antwoordt: "Zo moet je er ook komen."

Así termino Kevin ‘La rola’ Rodríguez el día de hoy, luego de que Remko Pasveer salió a destiempo y con sus puños golpeó al ecuatoriano en su rostro. pic.twitter.com/HMsmuVfKLX — NicolePR (@NicolePRA_) February 21, 2025

Wat vind jij: had Union Sint-Gillis een tweede penalty verdiend tegen Ajax? Laden... 41.7% Ja 58.3% Nee 750 stemmen

