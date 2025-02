Totale ontgoocheling bij spelers Union Sint-Gillis, Kevin Mac Allister wijst schuldige uitschakeling aan

Ajax verzekerde zich donderdagavond ten koste van Union Sint-Gillis van een plek bij de laatste zestien in de Europa League, maar vraag niet hoe. De Belgen hadden op basis van de return in Amsterdam een stuk meer verdiend en hadden in de blessuretijd van de verlenging misschien wel recht op een strafschop. kwam wild uit zijn doel en raakte daarbij tegenstander , met een stevige bloedneus tot gevolg. Zowel op de Belgische televisie als na afloop bij de spelers van Union Sint-Gillis klonk hetzelfde oordeel.

“Een episch duel had misschien wel een extra hoofdstuk moéten krijgen. Want in de allerlaatste minuut schreeuwde heel Union om een penalty”, zo schrijft Sporza na de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA. Ajax leek vorige week donderdag dankzij een 0-2 overwinning in de heenwedstrijd al een grote stap naar de laatste zestien te hebben gezet, maar daar bleek donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA niets van waar. De Amsterdammers gingen nog wel aardig van start, met een grote kans voor Jorrel Hato, maar werden vervolgens totaal overrompeld. Union Sint-Gillis sloeg tweemaal toe en speelde bovendien lange tijd met een man meer, na een rode kaart voor Davy Klaassen in de aanloop naar de 0-2.

Een benutte strafschop door Kenneth Taylor in de eerste helft van de verlenging bracht Ajax uiteindelijk een ronde verder, maar bij Union Sint-Gillis is de ontgoocheling enorm. Niet alleen omdat de Brusselaars het hebben laten liggen tegen een tienkoppige tegenstander, maar vooral omdat de scheidsrechter ver in de blessuretijd van de verlenging niet naar de stip wees. “Remko Pasveer ging veel te wild in op Kevin Rodríguez, die er een bloedneus aan over hield. Maar de scheidsrechter én de VAR lieten begaan”, zo zag Sporza. In de studio was men het erover eens: Union Sint-Gillis had recht op een strafschop. “Ik vond het absoluut een penalty. Rodríguez wordt omver gebokst. Dat is altijd strafschop. Hij komt veel te laat en slaat hem in het gezicht. Dan is er maar één mogelijke sanctie en dat is een penalty”, zo wordt Franky Van der Elst geciteerd door Sporza.

LEES OOK: Ajax tot op het bot afgemaakt: ‘Union Sint-Gillis was fantastisch, Ajax was vreselijk slecht’

Spelers delen dezelfde mening

Gert Verheyen vreest dat het moment in de wedstrijd een grote rol heeft gespeeld in de beslissing van de arbitrage. “Ik denk dat als dit gebeurt op een moment in de wedstrijd waarop er nog niks anders gebeurd is, dat het dan altijd een penalty is. Al zou dat niet mogen”, zo klinkt het. Op dát moment gebeurde er in ieder geval van alles. Kenneth Taylor voorkwam met een geweldige ingreep de mogelijke derde Brusselse treffer en daarmee een strafschoppenreeks. Pasveer kwam dus te laat en raakte zijn tegenstander vol. “Ik denk dat we er niet over moeten spreken”, zo zou Noah Sadiki met een ‘alleszeggende lach op het gezicht’ hebben gezegd. De middenvelder van Union Sint-Gillis zag een teamgenoot ‘met een bloedneus die helemaal duizelig was’. “We hebben het allebei gezien en weten het allebei. Het was totaal penalty.”

Kevin Mac Allister, een andere teamgenoot van Sadiki en de maker van de 0-1 in Amsterdam, sluit zich daarbij aan. “Op dat moment zei het gezicht van Rodríguez voldoende. Hij bloedde overal. Ik zei tegen de ref (scheidsrechter, red.) dat hij de fase zelfs niet moest checken, gewoon het bebloede gezicht. Misschien had hij gewoon geen persoonlijkheid om nog een penalty te fluiten. Je kan verliezen, maar verliezen door een ref… Wij gaan naar huis met lege handen, maar hij zal er zijn slaap niet voor laten”, zo laat Mac Allister er geen misverstand over bestaan.

