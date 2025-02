Ajax speelt zeven minuten lang ‘met negenenhalf man’ tegen Union Sint-Gillis

Ajax en Union Sint-Gillis gaan verlengen in de return van hun zestiende finale-tweeluik in de Europa League. Na negentig minuten stond er donderdagavond in Amsterdam een 0-2 tussenstand op het scorebord, net als vorige week in België. Ajax speelde de laatste zeven minuten van de wedstrijd ‘met negenenhalf man’, stelde commentator Vincent Schildkamp.

Ajax speelde vanaf de 25ste minuut met tien man, vanwege een directe rode kaart voor Davy Klaassen. Veel spelers van de Amsterdammers liepen in de slotfase op hun tandvlees en dat gold zeker voor Jorthy Mokio.

Volg Ajax - Union Sint-Gillis gaan in ons liveverslag!

Artikel gaat verder onder video

Mokio kampte overduidelijk met fysiek ongemak en greep in de 87ste minuut naar de hamstring. Het zestienjarige toptalent keek verbeten naar de zijkant, maar kon nog niet gewisseld worden, omdat trainer Francesco Farioli al vijfmaal had gewisseld. “Hij zit er compleet doorheen: Jorthy Mokio. Maar hij zal door moeten”, zei Schildkamp bij Ziggo Sport.

“Hij frunnikt wat een de hamstring. Hij moet het in elk geval halen tot aan de verlenging, want dan krijgt Farioli een extra wissel. Dus speelt Ajax de laatste minuten met negenenhalf”, stelde Schildkamp. “Mokio vecht tegen de kramp. Ja, hij is natuurlijk nog een jeugdspeler: zestien jaar.”

Mokio hield het aan het begin van de verlenging meteen voor gezien en werd afgelost door Jordan Henderson.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans reageren vol ongeloof bij zien van herhaling op het grote scherm

Bij ESPN is te horen hoe de fans van Ajax verwonderd reageren tegen Heracles Almelo bij het zien van een herhaling op het grote scherm in de Johan Cruijff ArenA.