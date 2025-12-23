Live voetbal 1

Voormalig Duits jeugdinternational Sebastian Hertner (34) overleden

Sebastian Hertner
Foto: © Imago
23 december 2025, 21:55

Voormalig Duits jeugdinternational Sebastian Hertner is op 34-jarige leeftijd overleden, zo melden diverse media uit Duitsland. Hertner overleed zondag bij een tragisch ski-ongeval in Montenegro.

Hertner werd afgelopen weekeinde in het Montenegrijnse skigebied Savin Kuk het slachtoffer van een technisch mankement. Hij zat samen met zijn vrouw in een skilift toen één van de stoeltjes losraakte en botste met een andere liftstoel.

Hertner verloor door de botsing zijn evenwicht en viel 70 meter naar beneden. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn vrouw was getuige van het ongeluk. Zij moest uiteindelijk uit de skilift bevrijd worden door de reddingsdiensten en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Sebastian Hertner speelde meest recent op het vijfde Duitse niveau voor ETSV Hamburg. Daarvoor stond hij onder contract bij onder meer VfB Stuttgart, Schalke 04, 1860 München en Darmstadt 98. De voormalig verdediger was ook jeugdinternational voor Duitsland Onder-19 en Duitsland Onder-17. In die jeugdteams speelde hij met spelers zoals Cenk Tosun, Felix Kroos en Kevin Großkreutz.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Sebastian Hertner

Sebastian Hertner
Leeftijd: 34 jaar (2 mei 1991)
Positie: V (C), M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Teutonia Ott.
30
0
2022/2023
Teutonia Ott.
16
1
2021/2022
Türkgücü
6
0
2021/2022
BFC Dynamo
16
0

