Ajax tot op het bot afgemaakt: ‘Union Sint-Gillis was fantastisch, Ajax was vreselijk slecht’

Ajax wist zich donderdagavond dankzij een heroïsche krachtinspanning tegen Union Sint-Gillis te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. De Amsterdammers stonden vanaf minuut 25 met tien man op het veld na rood voor Davy Klaassen, maar wisten de schade uiteindelijk te beperken: een 1-2 nederlaag was na de 0-2 zege uit de heenwedstrijd voldoende voor kwalificatie. Oud-voetballer Nigel Reo-Coker is desondanks vernietigend over de prestatie van Ajax.

Reo-Coker, in het verleden jarenlang actief in de Premier League voor onder meer West Ham United en Aston Villa, analyseerde de wedstrijd bij de Amerikaanse televisie. “Dit resultaat is volledig te wijten aan Union Sint-Gillis, dit kun je niet op het conto van Ajax schrijven. Ajax was vreselijk slecht vandaag”, luidde de eerste reactie van de oud-middenvelder na afloop bij CBS Sports Golazo.

“Ze hebben ons in de steek gelaten, als je bedenkt hoe hoog we over ze hebben opgegeven. Voor mij is dit resultaat volledig te wijten aan Union Sint-Gillis”, vervolgde Reo-Coker. “Union Sint-Gillis had de wedstrijd voor het grijpen, maar kon het niet afmaken. Union Sint-Gillis verdiende het niet om door te gaan, credits voor Ajax”, was de analist toch nog enigszins positief.

Reo-Coker constateerde dat de benutte strafschop van Kenneth Taylor in de eerste helft van de verlenging het verschil maakte tussen beide teams. Taylor mocht aanleggen vanaf elf meter, na hands van Christian Burgess. “Er was geen enkele reden om die strafschop weg te geven, met een man meer. Union Sint-Gillis heeft zoveel kansen gehad, maar was niet in staat om deze wedstrijd af te maken. Union Sint-Gillis was fantastisch vandaag, Ajax was vreselijk slecht. Ik kan vanuit voetbalperspectief geen positieve punten voor Ajax uitlichten. Het enige wat je ze moet nageven, is dat ze veerkracht hebben getoond.”

"Ajax were awful today." 😮



Nigel Reo-Coker doesn't hold back reflecting on their performance 🗣️ pic.twitter.com/6bJmWImOfq — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 20, 2025

