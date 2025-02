Analist van Ziggo Sport is door het dolle heen en vliegt Ajax-speler om de hals

Een mooi moment donderdagavond na afloop van Ajax - Union Sint-Gillis tussen en analist Ronald de Boer. Nadat Ajax zich dankzij een 1-2 nederlaag had geplaatst voor de achtste finales van de Europa League, vloog De Boer Taylor om de hals.

Taylor was donderdag de gevierde man bij Ajax. De middenvelder benutte in de eerste helft van de verlenging een strafschop en zorgde er zo voor dat Ajax slechts met 1-2 verloor. Dat was na de 0-2 van vorige week uit de heenwedstrijd voldoende om kwalificatie voor de volgende ronde veilig te stellen.

Na afloop volgde op het veld een innig moment tussen Tayor en De Boer, die namens Ziggo Sport de analyse van de wedstrijd verzorgde. “Ik was zijn mentor, hè”, reageert De Boer op het moment. De oud-voetballer was in het verleden trainer van Ajax Onder-17 en had Taylor daar onder zijn hoede.

“Het is een leuk joch. Het is echt een fantastisch joch”, stelt De Boer. “Hoe hij zich de laatste jaar heeft ontwikkeld en laten zien: fantastisch, complimenten voor hem. Hij heeft het vandaag afgemaakt. Hij speelde niet geweldig en viel eigenlijk niet zo goed in. Maar hij schiet de penalty geweldig in. Ik vind dat heel knap, met zoveel druk. Je weet dat het cruciaal kon zijn.”

