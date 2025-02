Ajax toont enorme wilskracht en overleeft bloedstollend voetbalgevecht tegen Union Sint-Gillis

Ajax is met kunst- en vliegwerk door naar de volgende ronde van de Europa League ten koste van Union Sint-Gillis. De Amsterdammers verspeelden in de eerste helft hun gunstige uitgangspositie na de 0-2 overwinning van vorige week, door treffers van Kevin Mac Allister en Promise David. De treffer van David ontstond na een rode kaart voor Davy Klaassen die een bal met zijn armen van de doellijn haalde. Na lang knokken met tien man sleepte Ajax er een verlenging uit waarin Kenneth Taylor zijn ploeg vanaf de stip naar de volgende ronde schoot.

Ajax zat de afgelopen weken op een roze wolk. Het voert de Eredivisieranglijst aan met een ruime voorsprong en won vorige week de heenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis met 0-2. Daarmee stonden de Amsterdammers al met één been in de achtste finales van de Europa League. Het karwei moest alleen nog even afgemaakt worden in de eigen Johan Cruijff Arena.

In het eerste kwartier had Ajax de volledige controle over de wedstrijd. De Amsterdammers hadden de bal en kregen via Jorrel Hato al na vijf minuten een grote kopkans. Na dit eerste kwartier draaide de wedstrijd volledig om. Kevin Mac Allister zette de bezoekers ineens op voorsprong door een vrije trap geweldig in de hoek te koppen. Hierna was Ajax de kluts volledig kwijt en werden ze weggespeeld. Met name Soufian Boufal was onbespeelbaar op het middenveld van Union. Boufal leek Union ook 0-2 te zetten, maar hij had buitenspel gestaan. Even later viel die treffer alsnog toen Davy Klaassen op oliedomme wijze een strafschop weggaf. Klaassen speelde even als keeper en haalde een schot opzettelijk met zijn handen van de doellijn. De Ajacied kon inrukken en Promise David mocht aanleggen vanaf elf meter. David faalde niet en zo was de voorsprong van de Amsterdammers in de eerste helft alweer weggepoetst en moesten ze ruim een uur met een man minder zien te overleven.

Fransesco Farioli greep rigoureus in na de rust door een driedubbele wissel door te voeren. Hierdoor ging Ajax met vijf man achterop spelen met slechts één aanvaller voorin. Door deze ingreep gaf Ajax een stuk minder kansen weg en dankzij wat opstootjes kwam er meer vuur in het spel van Ajax. Dit nam niet weg dat Union nog steeds de bovenliggende partij was en gevaarlijk werden met onder meer David en Franjo Ivanovic. In de slotfase was het zelfs bijna Ajax dat scoorde. Bertrand Traoré stuitte vanuit een lastige hoek op Union-goalie Anthony Moris. Uiteindelijk wist Ajax er met passie en strijd een verlenging uit te slepen.

In de verlenging begon Ajax voortvarend dankzij een goede actie van Traoré. Hij passeerde zijn tegenstander en gaf voor met buitenkant voet tegen de hand van Christian Burgess. De bal ging op de stip en Kenneth Taylor verzilverde dit buitenkansje met verve. Zo stond Ajax weer op voorsprong over twee wedstrijden gezien. Het strijdplan bleef hetzelfde, namelijk met man en macht verdedigen. Hier slaagden Ajax glorieus in. Taylor haalde in de 126e minuut nog een bal van de lijn en werd zo de man van de wedstrijd. Een aantal spelers konden nauwelijks meer lopen, maar op het tandvlees haalde de ploeg van Farioli de eindstreep en daarmee de laatste zestien van de Europa League.

