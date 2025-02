De Boer wijst naar verrassende speler bij achterstand Ajax: ‘Dit mag gewoon niet!’

Hoewel heel Ajax een beroerde avond beleeft tegen Union Sint-Gillis, zou de wedstrijd er volgens Ronald de Boer heel anders uit hebben gezien als gewoon had gedaan wat hij moest doen. De verdediger miste na vier minuten een enorme kans op de openingstreffer, wat volgens de analist niet mag gebeuren.

Ajax leek na de zege op bezoek bij Union Sint-Gillis (0-2) ook in de thuiswedstrijd de overhand te gaan nemen. Al na enkele minuten kregen de Amsterdammers een vrije trap, die door Steven Berghuis zo op het hoofd van Hato werd gelegd. Van een meter of vier kreeg de verdediger zijn hoofd daar niet goed tegenaan, waardoor hij de bal voorlangs kopte. In het vervolg van de eerste helft had de ploeg van Francesco Farioli het lastig, kregen ze twee tegentreffers én een rode kaart voor Davy Klaassen.

In de rust wijst De Boer naar Hato als man die alle misère had kunnen voorkomen. “Ze begonnen de eerste vijf minuten wel aardig”, geeft de analist aan in de rust van het duel bij Ziggo Sport. “Ik moet zeggen: de kopbal van Hato, die mag niet mis, hè?”, wijst de oud-Ajacied naar de verdediger. “Dan is het een 3-0 voorsprong, prima. Maar deze bal mag gewoon niet mis. Het is drie meter, of zo, dus die kan niet mis, in mijn ogen.” Als de bal erin was gegaan, was de situatie volgens De Boer volledig anders. “Het goede gevoel, dan geef je ook een steuntje in de rug. Maar daarna was het kommer en kwel.”

