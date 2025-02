Henderson stormt dug-out uit om ploeggenoot te helpen bij opstootje en gebaart fel naar Union-bank

Na ongeveer een uur spelen sloeg de vlam in de pan bij de wedstrijd tussen Ajax en Union Sint-Gillis. Bij een stand van 0-2 (2-2 over twee duels) maakte Promise David een overtreding op Jorthy Mokio, waarna de bal fel van af wilde pakken. Er ontstond een opstootje, waarbij razendsnel van de bank af stoof en flink gebaarde naar de bank van Union.

In minuut 59 kreeg Mokio een tik tegen de benen van David, waarna hij tegen de grond ging. Boufal pakte de bal op, terwijl Gaaei deze juist snel wilde klaarleggen voor de vrije trap. De verdediger van Ajax werd met twee handen bij het hoofd vastgehouden door zijn tegenstander, terwijl de Deen zich probeerde los te worstelen. Wat volgde was een massaal opstootje voor de bank van Ajax.

Henderson, die normaal aanvoerder is maar donderdag op de bank zit, zag het gebeuren en sprintte direct de dug-out uit om Boufal fel toe te spreken. De Engelsman werd daarna weggeduwd door iemand van Union. Het lijkt erop dat een van de spelers of stafleden daarbij wat tegen de middenvelder heeft gezegd, want even later komt in beeld hoe Henderson opnieuw opstaat van de bank, naar de dug-out van de bezoekers kijkt en met zijn hand een pratende beweging maakt.

Bij het opstootje heeft scheidsrechter Chris Kavanagh de nodige mensen bestraft. Zo kregen namens de bezoekers Boufal en Christian Burgess een kaart voor het akkefietje met Gaaei, die ook werd bestraft. De reactie van Henderson kwam de middenvelder ook op geel te staan. Francesco Farioli kreeg enkele minuten later ook een gele kaart, wegens aanmerkingen op de leiding.

