Davy Klaassen krijgt hilarisch verjaardagscadeau van medespelers na handsbal

De spelers van Ajax hebben een ludiek verjaardagscadeau gegeven. Daags na de wedstrijd tegen Union Sint-Gillis krijgt Klaassen keepershandschoenen cadeau, omdat hij donderdagavond een doelpunt voorkwam met zijn handen.

Klaassen beging zijn opzichtige handsbal in de 25ste minuut, toen Ajax al aankeek tegen een 0-1 achterstand. Scheidsrechter Chris Kavanagh trok de rode kaart en gaf een strafschop, die door Promise David werd benut. Omdat Ajax in de verlenging alsnog aan het langste eind trok, kunnen de spelers er een dag later, op de 32ste verjaardag van Klaassen, wel om lachen.

De middenvelder heeft keepershandschoenen cadeau gekregen van zijn ploeggenoten. Op Instagram deelt hij daar een foto van. "Geen alledaags verjaardagscadeau...", schrijft hij daarbij.

Doelman Remko Pasveer verklapte het cadeau donderdagavond bij Ajax TV al. "Hij is nu toevallig jarig...", zei Pasveer over Klaassen. "Hij is weer een jaartje ouder nu, dus we hebben hem keepershandschoenen gegeven."

Overigens moet Klaassen wel een schorsing uitzitten door zijn rode kaart. Hij is in ieder geval afwezig tijdens de eerste achtstefinalewedstrijd tegen Eintracht Frankfurt op donderdag 6 maart.

Klaassen werd eerder deze week ook al in de maling genomen door zijn ploeggenoten. Steven Berghuis en Remko Pasveer legden honderd ballen in de auto van Klaassen, die daar wel om kon lachen. "Wie heeft dit gedaan?", wilde hij met een grote glimlach weten. De actie volgde op het honderdste doelpunt dat Klaassen voor Ajax had gemaakt. Afgelopen zondag bereikte hij de mijlpaal met een treffer in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (4-0).

Trainer Francesco Farioli vond de veerkracht van Ajax na de rode kaart mooi om te zien, vertelde hij op de persconferentie. "Ik zei het al eerder: de spirit en grinta breng je niet in met een injectie. Als technische staf nemen wij wel mee dat we er bovenop zitten en dat we veeleisend zijn. Maar je hebt het of je hebt het niet. Ik weet niet waar de spelers de energie vandaan halen. Vandaag hebben we negentig minuten met tien man gespeeld. Als je spreekt over het verlangen in deze ploeg is vanavond een goed voorbeeld."

De horrorstart van de wedstrijd tegen Union kwam als een schok. "In vijf tot zes minuten waren we onze voorsprong kwijt. En dan moet je ook nog met tien man verder. Dat was een enorme schok voor iedereen. Het duurde een aantal minuten om daarvan te herstellen", erkende de Italiaan.

