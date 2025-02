Davy Klaassen valt stil en snikt tijdens interview met Hans Kraay junior

is emotioneel na de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo (4-0). De 31-jarige middenvelder maakte zijn honderdste doelpunt voor Ajax (in 343 wedstrijden) en dat betekent zichtbaar veel voor hem.

Klaassen krijgt van ESPN-journalist Hans Kraay junior de vraag wat het voor hem betekent om honderd doelpunten te maken voor Ajax. Hij valt stil en snikt. “Kijk, als jij als klein jongetje bij Ajax begint, dan wil je gewoon in Ajax 1 spelen. Honderd goals komt niet eens in je op. Dit gaat nog verder dan je droom. Je zag dat ik er extra blij mee was. Het was speciaal voor me.”

Klaassen maakte de 4-0 in een vrij probleemloze wedstrijd tegen Heracles. “Ik denk dat we goed speelden. We hadden de volledige controle en hebben weinig weggegeven. We hebben vier keer gescoord en ik had geen moment het idee dat we niet zouden winnen”, analyseert Klaassen.

De middenvelder laat verder weten dat hij zich goed voelt in zijn nieuwe rol als controleur. “Sinds donderdag speel ik daar, omdat Jordan een blessure heeft. Het bevalt me prima. Je hebt het spel wat meer voor je en hebt wat meer overzicht.”

Doelpunt nummer 💯 in het shirt van Ajax is een emotionele voor Davy Klaassen 🥹 — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2025

