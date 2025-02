Van der Gijp vertelt waarom hij een 'nepbril' draagt bij Vandaag Inside

Vandaag Inside-tafelgast René van der Gijp geeft toe dat hij een bril zonder sterkte draagt. Onlangs maakte zijn zoon Nicky bekend dat de tv-analist alleen een leesbril nodig heeft en verder geen bril draagt in het dagelijks leven.

Nicky zei dat zijn vader een bril draagt op televisie om herkenbaar te zijn. Die herkenbaarheid heeft tot gevolg dat René zonder bril juist níét wordt herkend en dat vindt hij wel prettig, vertelt hij donderdagavond bij Vandaag Inside.

“Ik heb gewoon een bril opgezet. En als ik die bril afzet, word ik op straat niet herkend. Weet je hoe lekker dat is?”, legt Van der Gijp uit. De oud-voetballer ontkent dat hij de bril draagt omwille van zijn imago. “Nee. Als ik op straat loop zonder bril op, herkent niemand me. Dat is toch prettig?” Van der Gijp bevestigt dat er glazen in zijn bril zitten, maar de bril is niet op sterkte.

Johan Derksen voegt grappend toe: Ik moet dan wel bekennen dat mijn snor ook niet echt is.” Hij geeft aan dat zijn snor ook geen imagokeuze is. “Wij waren eind jaren zestig helemaal in de ban van The Band (rockband, red.). Zij hadden allemaal snorren en een hoedje. Dat was een van de grootste bands ooit. Die jongens zijn nu zo’n beetje allemaal dood. Ik ben de laatste die er nog zo uitziet.”

