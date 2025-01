René van der Gijp laat zich uit over toekomst met Minouche

René van der Gijp gelooft erin dat het helemaal goed gaat komen in zijn relatie met Minouche van der Gijp, zo vertelt hij in gesprek met Shownieuws. Eind vorig jaar werd duidelijk dat het huwelijk van de oud-profvoetballer in zwaar weer verkeerde.

Eind november wist Privé te melden dat René en Minouche van der Gijp op een scheiding afkoersen. De twee hebben niet ontkend dat ze soms ruzie hebben, maar de geruchten over een echtscheiding gingen ze nooit in mee. Halverwege december maakte Minouche van der Gijp in gesprek met Story aan alle twijfels een einde door te zeggen dat de scheiding er hoe dan ook niet van gaat komen.

LEES OOK: René van der Gijp sneert voetbalanalist: ‘Hij is zó dik geworden’

Inmiddels heeft ook René van der Gijp zich uitgelaten over zijn toekomst met zijn vrouw. “Prima”, geeft het vaste gezicht van Vandaag Inside aan in gesprek met Shownieuws wanneer hem wordt gevraagd hoe het met zijn relatie gaat. “Dat komt allemaal wel goed, daar maak ik me niet zo’n zorgen over.”

LEES OOK: Vandaag Inside-nieuws verbaast Hélène Hendriks: 'Dat is een teleurstelling'

De jaarwisseling bracht het stel door op Ibiza, maar dat was volgens Van der Gijp geen succes. “Je krijgt een zak chips en daar zitten dan hoedjes, petjes en toetertjes in”, legt de analist uit. “Daar gaan mensen dan om tien voor twaalf op zitten blazen. Om tien over twaalf douwen ze het terug in die zak en gaan ze naar huis. Het wordt daar niet gevierd. Zonde.”

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

VIDEO: René van der Gijp raadt oud en nieuw vieren op Ibiza niet aan

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen vertelt heel eerlijk wat hij van afwijzing Hans Kraay vindt

Johan Derksen begrijpt goed dat Hans Kraay junior niet is ingegaan op het aanbod van Vandaag Inside om René van der Gijp op woensdag te vervangen.